Żużlowcy z regionu niebawem rozpoczną sezon. W kościele w Górsku zebrali się, by porozmawiać z Bogiem

2026-03-08, 19:30 Wiktor Sobociński/BN

35. Dzień Modlitwy za Żużlowców w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Górsku/fot. Izabela Langner

W kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Górsku odbył się 35. Dzień Modlitwy za Żużlowców. Zebrali się tam sportowcy drugoligowej Polonii Bydgoszcz, a także obrońcy tytułu mistrza Polski PRES Toruń oraz innego ekstraligowca z regionu, GKM-u Grudziądz.

W nabożeństwie uczestniczył m.in. były zawodnik toruńskiej drużyny Adrian Miedziński, który podkreśla, że to spotkanie ma dla niego wyjątkowe znaczenie. - Bywałem na tych mszach, fajnie, że taka tradycja się utrzymuje i wszyscy mogą się pomodlić o bezpieczeństwo - mówi.



Po dwóch latach na mszę za żużlowców wrócił Wiktor Przyjemski, zawodnik Polonii Bydgoszcz. - Chciałbym, żeby ten sezon był bez kontuzji, mam nadzieję, że tak będzie - wyznaje młody sportowiec.



Mszę świętą koncelebrowali biskup bydgoski Krzysztof Włodarczyk oraz biskup toruński Arkadiusz Okrój.