Hematolodzy debatują w Toruniu. „Trzeba skrócić kolejki i ułatwić dostęp do lepszych ośrodków"

2026-03-08, 08:00 Monika Kaczyńska/KB

Ogólnopolski Kongres Hematologiczny w Toruniu/fot. Monika Kaczyńska

„Nowoczesne leczenie, zmiany systemowe i kompleksowa opieka nad pacjentami” - to hasło tegorocznego, Ogólnopolskiego Kongresu Hematologicznego, który trwa w Toruniu. Wśród poruszanych tematów są te związane z edukacją i nowymi terapiami.

- Liczymy na zmiany systemowe - podkreśla prezes Stowarzyszenia Kierunek Zdrowie Dominik Romiński. - Te zmiany są po to, żeby rozwiązać kwestie przeładowania na oddziałach i w poradniach specjalistycznych. Mówimy o odwracaniu piramidy świadczeń - jest taki termin, który funkcjonuje w środowisku oraz o nowoczesnym zarządzaniu kolejkowaniem i o dostępie chorego do bardziej zaawansowanych ośrodków. To ma być bardziej poukładane. Krajowa Sieć Hematologiczna to sieć porządkująca pewne i bazująca już na referencyjności ośrodków leczniczych.



- Jesteśmy w trakcie oceny tego pilotażu, programu. Ten proces, mam nadzieję że się zakończy w drugim półroczu tego roku. Mamy Krajową Sieć Onkologiczną - dużo się w tej dziedzinie działo i chcielibyśmy, żeby w hematologii każdy pacjent, niezależnie od tego, gdzie mieszka, miał równy dostęp i równe traktowanie, jeżeli chodzi o możliwość terapii i wyboru ośrodków. Nad tym na pewno pracujemy - mówiła Minister Zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.



Kongres potrwa do niedzieli. Wydarzeniu patronuje PR PiK.