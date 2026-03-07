Nowy magazyn żywności Caritas Diecezji Bydgoskiej w Jarużynie pod Bydgoszczą oficjalnie otwarty

2026-03-07, 08:00 Tatiana Adonis/DW

W nowoczesnej hali będzie przechowywana żywność, która trafia do potrzebujących/ Fot. Izabela Langner

W nowoczesnej hali będzie przechowywana żywność, która trafia do potrzebujących. Magazyn będzie też wsparciem w razie poważnego kryzysu.

To druga hala w tym miejscu. Pierwszą uruchomiono trzy lata temu. Powstanie nowego obiektu pozwoli wesprzeć jeszcze większą liczbę osób potrzebujących.



- Ten obiekt powstał dlatego, że mamy ogromne potrzeby magazynowania i bardzo dużo osób oczekujących pomocy żywnościowej - mówi Agnieszka Mrówczyńska-Jodko z Caritas Diecezji Bydgoskiej. - Pierwszy magazyn jest maksymalnie wykorzystany. Ten po prostu był nam potrzebny. W tej chwili pod opieką żywnościową mamy około 15-17 tys. osób. Gdyby nie ten magazyn, nie moglibyśmy przyjąć takiej ilości żywności, w związku z tym mniej osób by ją otrzymało - dodaje.



To nowoczesna hala o powierzchni 700 m kwadratowych.



- Mamy cztery poziomy składowania - mówi ks. Wojciech Przybyła, dyrektor Caritas Diecezji Bydgoskiej. - Mamy nowoczesne wyciągi, nawiewy, aby zimą produkty nam nie zamarzły, a latem się nie przegrzały - dodaje.



Ireneusz Nitkiewicz z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego podkreśla, że magazyn może być przydatny także w razie ewentualnego kryzysu.



Budowa hali kosztowała ok. 4 mln zł i była współfinansowana ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pozyskanych z KPO.



Więcej w relacji Tatiany Adonis - poniżej.