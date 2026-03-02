Dewastacja w Forcie XI w Toruniu. Wandale zostawili na zabytkowym budynku wulgarne graffiti

2026-03-02, 18:45 Michał Zaręba/DW

Jak ustaliło Polskie Radio PiK, w forcie bywają niepowołane osoby - są tam świeże ślady po ognisku/ Fot. Nadesłane

Nieznani sprawcy rozpalili też w forcie ognisko. W budynku znajdują się bezcenne napisy, które w czasie II wojny światowej zostawili alianccy jeńcy.

- To, co mnie najbardziej zmroziło i dzisiaj przeraziło, to świeże ognisko. Wewnątrz fortu leżał świeżuteńki chlebek, co znaczy, że w tym miejscu przesiadują różne osoby. Nawet jeśli nie dojdzie do celowej dewastacji, szkody mogą być niewyobrażalne - wystarczy, że ktoś palcem tej ściany dotknie i ona leci. To dla mnie przerażające, że niszczeje takie świadectwo historyczne: z bardzo dobrze zachowanych napisów, które mogłyby być muzealną, niewyobrażalną pamiątką, zostały jakieś resztki, relikty - mówi Anna Lamers z Fundacji Forteczne Dziedzictwo



Nie udało nam się dotąd skontaktować z właścicielami fortu. Do sprawy będziemy wracali.



