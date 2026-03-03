Byli sprytni, wyrafinowani, skłonni do ryzyka. „W cieniu, czyli Radiowe kroniki szpiegowskie" w PR PiK!

2026-03-03, 10:44 Michał Słobodzian/MG

Adriana Andrzejewska-Kuras i Michał Zaręba/fot. Tomasz Bielicki

Bywali zawodowcami, czasem kupcami, urzędnikami, księżmi, a nawet... żebrakami. Od wieków wpływali na bieg zdarzeń. Od 3 marca przez sześć kolejnych wtorków będziemy emitować w Polskim Radiu PiK reportaże o szpiegach. Bardzo polecamy!

Często działali dla idei, choć czasem najważniejsze były pieniądze. Na przykład Krzyżacy wydawali na nich dziesiątki ton srebra. Niektórym udawało się nie wpaść przez całe życie, inni nie uniknęli najwyższej kary.



Kim byli, w jaki sposób działali, czy odcisnęli piętno na historii naszego regionu? Odpowiedzi na te pytania szukać będziemy w nowej serii dokumentalnej Adriany Andrzejewskiej-Kuras i Michała Zaręby pt. „W cieniu, czyli radiowe kroniki szpiegowskie". Przez sześć tygodni, w „Popołudniu z reportażem” zaglądać będziemy za kulisy działań wywiadowczych.



Premierowy odcinek serii na naszej antenie - w każdy wtorek o godz. 16.30, a potem do odsłuchania także na radiopik.pl i w radiowej aplikacji oraz w serwisach Spotify i YouTube.