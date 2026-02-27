Wojewoda Michał Sztybel: Ok. 50 tys. Ukraińców przyjechało już do województwa kujawsko-pomorskiego

2026-02-27, 12:30 Agata Raczek / TB

Wojewoda Michał Sztybel w studiu Polskiego Radia PiK / Fot. Archiwum / Monika Siwak

W pierwszych tygodniach po agresji Rosji, do Polski, zaczęły napływać tysiące uchodźców, głównie kobiet i dzieci, szukających bezpiecznego schronienia.

- Szacujemy, że około 50 tys. Ukraińców przyjechało do województwa kujawsko-pomorskiego po wybuchu wojny w 2022 roku - mówi wojewoda Michała Sztybel. - Pracują na umowę o pracę, płacą podatki, są istotnym wzmocnieniem dla naszej gospodarki i budżetu. Doszliśmy do takiego momentu, że nie mamy już dodatkowych uprawnień dla osób z Ukrainy.



Nadal ważna jest pomoc informacyjna dla Ukraińców przebywających w naszym regionie.



- Ukraińcy, którzy przyjechali do naszego regionu po wybuchu wojny, nie mogą się jeszcze ubiegać o polskie obywatelstwo, ale spodziewamy się takiej fali w przyszłości - powiedział wojewoda Michał Sztybel. - Zgodnie z prawem każda osoba, która przebywa w naszym kraju powyżej 8 lat, ma prawo się o to starać.