Toruńskie zabytki zbudowane z tysięcy maleńkich elementów. „Klocki łączą pokolenia” [zdjęcia]
Ratusz Staromiejski i Krzywa Wieża, ale też świąteczne miasteczka, statki piratów - wszystko zbudowane z klocków lego!
Taką niezwykłą wystawę można zobaczyć w X Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu.
- Klocki łączą pokolenia - podkreśla Karol Różański, organizator wystawy „Toruńscy Pasjonaci”. - W tych czasach to ewenement - dodaje.
- Razem z tatą budujemy makietę tematyczną na temat świąt z klocków. To jest jarmark, straż, skwer, poczta - wymienia pasjonat klocków.
- Zaraziłem brata pasją, od urodzenia miał dostęp do klocków, więc nie miał wyjścia, musiał je pokochać - opisuje jeden z wystawców.
Wystawę w X LO w Toruniu można zobaczyć jeszcze dziś od godziny 10 do 17.
Więcej w relacji Moniki Kaczyńskiej - poniżej.