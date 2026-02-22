Toruńskie zabytki zbudowane z tysięcy maleńkich elementów. „Klocki łączą pokolenia” [zdjęcia]

2026-02-22, 10:46  Monika Kaczyńska/DW
Wystawę w X LO w Toruniu można zobaczyć jeszcze dziś od godziny 10 do 17.

Ratusz Staromiejski i Krzywa Wieża, ale też świąteczne miasteczka, statki piratów - wszystko zbudowane z klocków lego!

Taką niezwykłą wystawę można zobaczyć w X Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu.

- Klocki łączą pokolenia - podkreśla Karol Różański, organizator wystawy „Toruńscy Pasjonaci”. - W tych czasach to ewenement - dodaje.

- Razem z tatą budujemy makietę tematyczną na temat świąt z klocków. To jest jarmark, straż, skwer, poczta - wymienia pasjonat klocków.

- Zaraziłem brata pasją, od urodzenia miał dostęp do klocków, więc nie miał wyjścia, musiał je pokochać - opisuje jeden z wystawców.

Więcej w relacji Moniki Kaczyńskiej - poniżej.

Relacja Moniki Kaczyńskiej

Toruń
