Po 32 latach powiedział „dość”. Ze służby odchodzi komendant miejski włocławskiej straży pożarnej
Zmiana kadrowa we włocławskiej straży pożarnej. Po 32 latach służby odchodzi komendant miejski starszy brygadier Grzegorz Jankowski. Już jest znany jego następca.
Oficjalne przekazanie obowiązków odbyło się w trakcie uroczystego apelu w Pałacu Bursztynowym. Dotychczasowy komendant mówi, że swoje odejście zaplanował trzy lata temu. - Mam już pewne plany na przyszłość - powiedział, nie chcąc zdradzać szczegółów.
Nowy komendant miejski, starszy brygadier Grzegorz Sadowski zapowiada rządy kontynuacji. - Duży nacisk kładę na pozyskanie jak najlepszego sprzętu, żeby mieszkańcy czuli się bezpiecznie - deklaruje Grzegorz Sadowski. - Powinien być coraz lepszy oraz nowocześniejszy, żeby kadra podnosiła swoje kwalifikacje i mogła w odpowiedni sposób korzystać z tego sprzętu - dodaje.
Nowy komendant doskonale zna włocławską jednostkę. Do tej pory był zastępcą szefa tutejszych strażaków.