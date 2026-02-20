Po 32 latach powiedział „dość”. Ze służby odchodzi komendant miejski włocławskiej straży pożarnej

2026-02-20, 18:27 Marek Ledwosiński/BN

St. bryg. Grzegorz Jankowski (z lewej) przekazuje stanowisko st. bryg. Grzegorzowi Sadowskiemu/fot. Marek Ledwosiński

Zmiana kadrowa we włocławskiej straży pożarnej. Po 32 latach służby odchodzi komendant miejski starszy brygadier Grzegorz Jankowski. Już jest znany jego następca.

Oficjalne przekazanie obowiązków odbyło się w trakcie uroczystego apelu w Pałacu Bursztynowym. Dotychczasowy komendant mówi, że swoje odejście zaplanował trzy lata temu. - Mam już pewne plany na przyszłość - powiedział, nie chcąc zdradzać szczegółów.



Nowy komendant miejski, starszy brygadier Grzegorz Sadowski zapowiada rządy kontynuacji. - Duży nacisk kładę na pozyskanie jak najlepszego sprzętu, żeby mieszkańcy czuli się bezpiecznie - deklaruje Grzegorz Sadowski. - Powinien być coraz lepszy oraz nowocześniejszy, żeby kadra podnosiła swoje kwalifikacje i mogła w odpowiedni sposób korzystać z tego sprzętu - dodaje.



Nowy komendant doskonale zna włocławską jednostkę. Do tej pory był zastępcą szefa tutejszych strażaków.