Tygrys, Rekin, Orka i Foka dopływają do Fordonu. Kapitan: Od 5 lutego nie schodzimy na ląd

2026-02-20, 10:15  Magdalena Gill/DW
Cała akcja lodołamania na Wiśle ma się zakończyć w poniedziałek w Toruniu/Fot. Wody Polskie

Cała akcja lodołamania na Wiśle ma się zakończyć w poniedziałek w Toruniu/Fot. Wody Polskie

Lodołamacze kontynuują akcję na Wiśle. Nocą cumowały kilka kilometrów przed Fordonem.

  • Na czele zespołu pracują łodzie Tygrys, Rekin, Orka i Foka, krusząc pokrywę lodową i torując drogę w nurcie rzeki.
  • Od Korzeniewa do czoła zespołu pracuje lodołamacz Narwal, gdzie rozbijany jest lód z górnego biegu rzeki.
  • W rejonie ujścia pracują lodołamacze Nerpa i Manat, których zadaniem jest rozdrabnianie zalegającej pokrywy lodowej oraz spławianie jej do zatoki.

Lodołamacze, pracujące od kilku dni na kujawsko-pomorskim odcinku Wisły, dziennie pokonują od 10 do 20 km. Ich załogi nie schodzą na ląd.

Warunki na lodołamaczach mamy dobre. Dziś nocowaliśmy 6 km przed Fordonem – opowiada Tomasz Skowroński, kapitan jednego z lodołamaczy i kierownik całej akcji. - Wyruszyliśmy o godzinie 7. Tempo poruszania się zależy od grubości pokrywy na danym odcinku oraz głębokości rzeki. Minimalnie pokonujemy 10 km dziennie, najwięcej udało nam się przepłynąć 21 km w ciągu jednego dnia. Akcja zaczęła się 5 lutego i od tego momentu czteroosobowe załogi są na jednostkach, nie schodzimy na ląd. Mamy zapewniony prowiant - dodaje.

Cała akcja lodołamania na Wiśle ma się zakończyć w poniedziałek w Toruniu.

Więcej w relacji Magdaleny Gill - poniżej.

Relacja Magdaleny Gill

Bydgoszcz
Region

