Zderzenie samochodu dostawczego z pociągiem towarowym w powiecie radziejowskim!

2026-02-19, 15:51 Dorota Witt/MG

Auto dostawcze zderzyło się z pociągiem towarowym relacji Gdańsk-Koluszki/fot. KM PSP Radziejów

Do zderzenia samochodu i pociągu doszło między miejscowościami Wąsewo i Piotrków Kujawski w powiecie radziejowskim. Nikomu nic się nie stało.

- Auto dostawcze zderzyło się z pociągiem towarowym relacji Gdańsk-Koluszki - mówi młodszy ogniomistrz Patryk Wojciechowski ze straży pożarnej w Radziejowie. – Część bagażowa samochodu jest rozerwana na skutek zderzenia ze składem. Pojazd dostawczy przewoził napoje bezalkoholowe. Kierowca nie zgłaszał dolegliwości bólowych, natomiast był w szoku. Do czasu przybycia zespołu ratownictwa medycznego, funkcjonariusze udzielili mu pierwszej pomocy.



Pociąg towarowy przewoził paliwa płynne – ciągnął 30 wagonów z olejem napędowym i sześć z benzyną. Maszynista nie odniósł obrażeń. Ruch kolejowy jest w miejscu wypadku wstrzymany.