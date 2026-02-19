Święto Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. „Staramy się o status uczelni badawczej"

2026-02-19, 19:00  Michał Zaręba/BN
Świętu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu/fot. Michał Zaręba

Świętu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu/fot. Michał Zaręba

Uniwersytet Mikołaja Kopernika świętuje 553. rocznicę urodzin swojego patrona. Z tej okazji w czwartek w auli UMK odbywały się obchody święta uczelni.

Rektor toruńskiej uczelni prof. Andrzej Tretyn zapowiedział, że UMK po raz kolejny będzie starał się o status uczelni badawczej. - Myślę, że dokonania z ostatnich sześciu lat są na tyle wielkie, że patrzymy w przyszłość spokojnie i uważamy, że bez względu na to, jaki będzie werdykt, staliśmy się uczelnią rozpoznawalną nie tylko w Polsce, ale i na arenie międzynarodowej - mówi. Status uniwersytetu badawczego oznacza dodatkowe pieniądze na naukę.

Podczas Święta Uniwersytetu wręczono specjalne wyróżnienia. Jedno z nich, Convallaria Copernicana, trafiło do dr Cecylii Iwaniszewskiej. Tytuł odebrał prof. fizyki Jan Iwaniszewski - syn pierwszej absolwentki astronomii na UMK, wieloletniej pracowniczki Obserwatorium Astronomicznego UMK, a także działaczki społecznej i pomysłodawczyni tego wyróżnienia.

Wydarzeniu towarzyszyło też wręczenie tytułów Honorowego Profesora UMK i Absolwentów UMK. To osoby ze znaczącymi sukcesami w nauce, kulturze, polityce albo działalności gospodarczej, którzy promują uniwersytet w swojej codziennej działalności.

Relacja Michała Zaręby

Toruń

Region

Właścicielka mieszkania, w którym zginęli matka i troje dzieci, zostanie dłużej w areszcie

Właścicielka mieszkania, w którym zginęli matka i troje dzieci, zostanie dłużej w areszcie

2026-02-19, 21:00
Wieczorem we wszystkich mieszkaniach ma być już ciepło Koniec awarii we Włocławku

Wieczorem we wszystkich mieszkaniach ma być już ciepło! Koniec awarii we Włocławku

2026-02-19, 20:18
Marzą o pokoju, ale nie oddadzą wolnej Ukrainy Wieści ze Wschodu w Polskim Radiu PiK

Marzą o pokoju, ale nie oddadzą wolnej Ukrainy! „Wieści ze Wschodu” w Polskim Radiu PiK

2026-02-19, 20:05
Temperatura spadnie do -15C. Całe województwo objęte ostrzeżeniem przed silnym mrozem

Temperatura spadnie do -15°C. Całe województwo objęte ostrzeżeniem przed silnym mrozem

2026-02-19, 17:54
70-latek raniony nożem w windzie na bydgoskim Szwederowie. Zaatakował go sąsiad

70-latek raniony nożem w windzie na bydgoskim Szwederowie. Zaatakował go sąsiad

2026-02-19, 17:03
Drops wrócił do schroniska. Policjanci pomogli w odzyskaniu uprowadzonego psa

Drops wrócił do schroniska. Policjanci pomogli w odzyskaniu uprowadzonego psa

2026-02-19, 16:30
Zderzenie samochodu dostawczego z pociągiem towarowym w powiecie radziejowskim

Zderzenie samochodu dostawczego z pociągiem towarowym w powiecie radziejowskim!

2026-02-19, 15:51
Władze Torunia zaniepokojone krą lodową na Wiśle. Może uszkodzić mosty

Władze Torunia zaniepokojone krą lodową na Wiśle. Może uszkodzić mosty?

2026-02-19, 14:51
Proces byłej urzędniczki z Inowrocławia. Ofiarą pomówień miał paść nie tylko Krzysztof Brejza

Proces byłej urzędniczki z Inowrocławia. Ofiarą pomówień miał paść nie tylko Krzysztof Brejza

2026-02-19, 14:01

Najczęściej czytane

Archiwum

luty 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2627282930310102030405060708091011121314151617181920212223242526272801
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę