Święto Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. „Staramy się o status uczelni badawczej"

Świętu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu/fot. Michał Zaręba

Uniwersytet Mikołaja Kopernika świętuje 553. rocznicę urodzin swojego patrona. Z tej okazji w czwartek w auli UMK odbywały się obchody święta uczelni.

Rektor toruńskiej uczelni prof. Andrzej Tretyn zapowiedział, że UMK po raz kolejny będzie starał się o status uczelni badawczej. - Myślę, że dokonania z ostatnich sześciu lat są na tyle wielkie, że patrzymy w przyszłość spokojnie i uważamy, że bez względu na to, jaki będzie werdykt, staliśmy się uczelnią rozpoznawalną nie tylko w Polsce, ale i na arenie międzynarodowej - mówi. Status uniwersytetu badawczego oznacza dodatkowe pieniądze na naukę.



Podczas Święta Uniwersytetu wręczono specjalne wyróżnienia. Jedno z nich, Convallaria Copernicana, trafiło do dr Cecylii Iwaniszewskiej. Tytuł odebrał prof. fizyki Jan Iwaniszewski - syn pierwszej absolwentki astronomii na UMK, wieloletniej pracowniczki Obserwatorium Astronomicznego UMK, a także działaczki społecznej i pomysłodawczyni tego wyróżnienia.



Wydarzeniu towarzyszyło też wręczenie tytułów Honorowego Profesora UMK i Absolwentów UMK. To osoby ze znaczącymi sukcesami w nauce, kulturze, polityce albo działalności gospodarczej, którzy promują uniwersytet w swojej codziennej działalności.