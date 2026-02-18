Kolejna awaria we Włocławku. Coraz więcej mieszkańców może jednak spodziewać się ciepła [aktualizacja]

2026-02-18, 09:51 Radosław Jagieła/PG

Włocławianie znów muszą uzbroić się w cierpliwość/fot. Pixabay

Włocławek nadal bez ciepła i tak będzie przez kolejne kilka godzin. Wydawało się, że już po wszystkim, gdy miejskie służby usunęły awarię na głównej magistrali przy ulicy Barskiej. Rano doszło jednak do utraty ciśnienia w innym miejscu. Prawdopodobnie to efekt rozszczelnienia jednej z mniejszych rur.

– W momencie, kiedy do mieszkań zaczęło dopływać ciepło, okazało się, że system znów utracił ciśnienie, dlatego automatyka wyłączyła kotły i pompy. Służby MPEC uzupełniają ubytki wody, które nastąpiły w wyniku rozszczelnienia. Sekcjami będziemy starali się podawać ciepło i też namierzać miejsce rozszczelnienia, by jak najszybciej usunąć niedogodności – powiedział Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.



Najwcześniej w ciągu kilku godzin ciepło powinno wrócić do mieszkańców osiedla Kazimierza Wielkiego i Śródmieścia. Potem będą uruchamiane i sprawdzane kolejne przyłącza.



– Jest szczelność na osiedlach przy ulicy Płockiej i alei Kazimierza Wielkiego – powiedział naszemu reporterowi Daniel Tobjasz z Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej we Włocławku. Do mieszkańców tego rejonu przywracane jest ciepło.



Nadal nie zostało zlokalizowane miejsce porannej awarii. Miejskie służby pracują w okolicach ulicy Kapitulnej.



Aktualizacja:







Służby Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej zapowiedziały, że w najbliższych godzinach ciepło zacznie wracać do kolejnych części miasta. To efekt naprawy głównej magistrali przy ulicy Barskiej. –Służby potwierdziły szczelność systemu ciepłowniczego na obszarze dzielnicy Śródmieście, Kazimierza Wielkiego, części Osiedla Południe przy ulicy Długiej i Kolskiej oraz osiedla przy ul. Płockiej – powiedział Krzysztof Kukucki. – Po godzinie 12:00 ponownie uruchomiono kotły. Do mieszkań we wspomnianym obszarze miasta rozpocznie się podawanie ciepła. Oczywiście minie kilka godzin, zanim ono stopniowo pojawi się w grzejnikach mieszkańców – dodał prezydent miasta.

Według nowych informacji, do drugiej awarii mogło dojść w rejonie ulicy Planty.