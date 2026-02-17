Zimowe mini Igrzyska Olimpijskie w Grudziądzu. Uczestnicy mogli poczuć się jak Kacper Tomasiak [zdjęcia, wideo]

2026-02-17, 18:44  Marcin Doliński/BN
Zimowe mini Igrzyska Olimpijskie w Grudziądzu/fot. Marcin Doliński

Zimowe mini Igrzyska Olimpijskie w Grudziądzu/fot. Marcin Doliński

Nie tylko Włochy mają swoje Zimowe Igrzyska Olimpijskie. We wtorek (17 lutego) w Grudziądzu odbyły się zawody, w których uczestnicy mogli się poczuć, jak np. nasz trzykrotny medalista Kacper Tomasiak.

Zimowe mini Igrzyska Olimpijskie odbyły się w Szkole Podstawowej nr 11 w Grudziądzu. Uczniowie rywalizowali w takich zmaganiach, jak skoki narciarskie, biathlon, bobsleje czy biegi narciarskie. Jakie wrażenia towarzyszą uczestnikom? - Wiem, jak się jeździ na nartach, ale było dla mnie gorzej niż normalnie - mówi jedna z uczennic.

O dyscyplinach opowiedziała Joanna Ciuk z Zimowej Akademii Sportu. - Jest również curling, hokej czy łyżwiarstwo szybkie - mówi. - Można wirtualnie skoczyć na nartach, ale też na mini skoczni - dodaje.

Relacja Marcina Dolińskiego

Zimowe mini Igrzyska Olimpijskie w Grudziądzu/wideo Marcin Doliński

Zimowe mini Igrzyska Olimpijskie w Grudziądzu/wideo Marcin Doliński

Grudziądz
Zimowe mini Igrzyska Olimpijskie w Grudziądzu/fot. Marcin Doliński Zimowe mini Igrzyska Olimpijskie w Grudziądzu/fot. Marcin Doliński Zimowe mini Igrzyska Olimpijskie w Grudziądzu/fot. Marcin Doliński

