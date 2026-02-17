Kurator oświaty: Minister edukacji spotka się z nauczycielami, ale też z rodzicami [Rozmowa Dnia]

2026-02-17, 09:03 Agnieszka Marszał/MG

Grażyna Dziedzic, kujawsko-pomorska kurator oświaty/fot. Izabela Langner

W środę (18 lutego) w naszym regionie pierwsze spotkanie z minister edukacji Barbarą Nowacką na temat zmian w edukacji, które obowiązywać będą od maja. - Mogą na nie przyjść także rodzice - zachęcała w „Rozmowie Dnia” PR PiK Grażyna Dziedzic, kujawsko-pomorska kurator oświaty.

W rozmowie pojawiły się też inne tematy – m.in. jakie narzędzia mają szkoły, by radzić sobie z hejtem i czy jest alternatywa dla likwidacji małych szkół podstawowych.



Cała rozmowa poniżej.



KIEDY I GDZIE SPOTKANIA Z MINISTER



Pierwsze spotkanie z minister edukacji Barbarą Nowacką zaplanowano w środę (18 lutego) o 11.30 (nauczyciele) i 14.30 (rodzice) w Szkole Podstawowej nr 1 w Solcu Kujawskim (ul. Tartaczna 25). Na spotkanie obowiązuje rejestracja - dla nauczycieli już jest zamknięta, rodzice mogą się rejestrować TUTAJ.



Kolejne spotkanie zaplanowano w piątek (20 lutego) - dla nauczycieli o 11.30 w Tucholskim Ośrodku Kultury (Plac Zamkowy 8) w Tucholi, a dla rodziców o 14.45 w Szkole Podstawowej nr 3 (ul. Pocztowa 10) w Tucholi. Rejestrować się można TUTAJ.