Są zarzuty dla kierowcy, który śmiertelnie potrącił 52-letniego mężczyznę

2026-02-16, 18:30  Marcin Glapiak/DW
Są zarzuty dla kierowcy, który śmiertelnie potrącił 52-letniego mężczyznę w Inowrocławiu/ Fot. KPP w Inowrocławiu

Do tragicznego wypadku doszło na przejściu dla pieszych na ulicy Jacewskiej w Inowrocławiu.

O wypadku informowaliśmy w czwartek, 11 lutego.

- Po zebraniu materiału dowodowego, kierujący Peugeotem usłyszał zarzuty dotyczące nieumyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym - mówi Izabella Drobniecka z Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu. - Zbliżając się do oznakowanego przejścia dla pieszych nie zachował szczególnej ostrożności, nie zmniejszył prędkości tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego, znajdującego się na tym przejściu lub na nie wchodzącego. Nie ustąpił też pierwszeństwa pieszemu, doprowadził do jego potrącenia, w następstwie czego pieszy doznał obrażeń i zmarł - dodaje.

28-letni kierowca został objęty policyjnym dozorem do czasu rozprawy oraz zakazem opuszczania kraju. Grozi mu do 8 lat więzienia.

Mówi Izabella Drobniecka

Inowrocław

Region

