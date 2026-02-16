Janusz Zemke w „Rozmowie Dnia": Musimy zmodernizować polskie wojsko. Jak najszybciej i jak najlepiej

2026-02-16, 09:05 Maciej Wilkowski / TB

Janusz Zemke. / Fot. Archiwum PR PiK / Adriana Andrzejewska-Kuras

Sejm przyjął ustawę o programie SAFE. To unijna pożyczka na preferencyjnych warunkach na zakupy związane z obronnością.

Polska może otrzymać w ramach tego programu prawie 44 miliardy euro. Czy prezydent podpisze, mimo wątpliwości, tę ustawę? Jakie korzyści może z niej mieć nasz region? O to w poniedziałkowej „Rozmowie Dnia" Polskiego Radia PiK, Maciej Wilkowski pytał byłego wiceministra obrony Janusza Zemke.







- Jesteśmy w takiej sytuacji, że musimy zmodernizować polskie wojsko. Jak najszybciej i jak najlepiej. Jeśli tak, to trzeba korzystać z nowych możliwości, nowych środków - uważa Janusz Zemke. - SAFE to bardzo ważne źródło finansowania. W ostatnich latach zwiększyliśmy wydatki na wojsko. Jeszcze 5 lat temu budżet MON wynosił 50 miliardów złotych, w tym roku wydatki na wojsko przekroczą 200 miliardów złotych. Możliwości większych już nie mamy. I w tym momencie pojawia się szansa, aby dokonać dozbrojenia polskiego wojska. Spłata tych środków - niezwykle niskooprocentowana - dopiero za 10 lat. Nie rozumiem jak można nie chcieć z tego skorzystać?



Kto najwięcej w Kujawsko-Pomorskiem może na tym zyskać? Wśród wymienianych przez byłego wiceministra obrony regionalnych firm znalazły się m.in. Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne Belma, Wojskowe Zakłady Uzbrojenia w Grudziądzu i Zakłady Chemiczne Nitro-Chem Nitrochem.





