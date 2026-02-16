Janusz Zemke w „Rozmowie Dnia": Musimy zmodernizować polskie wojsko. Jak najszybciej i jak najlepiej
Sejm przyjął ustawę o programie SAFE. To unijna pożyczka na preferencyjnych warunkach na zakupy związane z obronnością.
Polska może otrzymać w ramach tego programu prawie 44 miliardy euro. Czy prezydent podpisze, mimo wątpliwości, tę ustawę? Jakie korzyści może z niej mieć nasz region? O to w poniedziałkowej „Rozmowie Dnia" Polskiego Radia PiK, Maciej Wilkowski pytał byłego wiceministra obrony Janusza Zemke.
Kto najwięcej w Kujawsko-Pomorskiem może na tym zyskać? Wśród wymienianych przez byłego wiceministra obrony regionalnych firm znalazły się m.in. Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne Belma, Wojskowe Zakłady Uzbrojenia w Grudziądzu i Zakłady Chemiczne Nitro-Chem Nitrochem.
Więcej naszych „Rozmów Dnia" TUTAJ.