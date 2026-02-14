Śmiertelny wypadek w Choceniu w powiecie włocławskim. Droga jest zablokowana

Na ulicy Czerniewickiej zderzyły się czołowo dwa osobowe auta. Śmierć na miejscu poniosła 26-letnia kobieta, która kierowała BMW. Kierowca Audi, 22-letni mężczyzna, został przewieziony do szpitala.

Przyczyny wypadku nie są jeszcze znane. W tej chwili nie wiadomo, który z samochodów zjechał na przeciwny pas jezdni.

Na miejscu są jeszcze wszystkie służby ratunkowe. Wcześniej lądował tam śmigłowiec pogotowia lotniczego.

Wojewódzka droga numer 269 w Choceniu jest całkowicie zamknięta.



