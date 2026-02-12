Policjantka brała udział w bójce w Lubiczu? Trwa postępowanie dyscyplinarne [aktualizacja]

2026-02-12, 11:38 Monika Siwak / TB

Funkcjonariuszka miała brać udział w bójce, do której doszło 8 lutego przy ul. Narcyzowej w podtoruńskim Lubiczu. Nie pełniła wówczas służby.

Informację podała TVP Bydgoszcz. Sprawę prowadzi prokuratura w Toruniu. Policja rozpoczęła postępowanie dyscyplinarne.











Wobec policjantki z Bydgoszczy, która brała udział w zdarzeniu, do którego doszło na terenie Lubicza Dolnego, wszczęto postępowanie dyscyplinarne. Funkcjonariuszka została zawieszona w czynnościach służbowych. Policja współpracuje w tej sprawie z prokuraturą. pic.twitter.com/NTC83M6MYc — KWP w Bydgoszczy (@KWPwBydgoszczy) February 12, 2026





- W związku z informacją, jaka została przekazana Komendantowi Miejskiemu Policji w Bydgoszczy, o udziale bydgoskiej policjantki w zdarzeniu, do którego doszło na terenie Lubicza Dolnego, podjęto decyzję o natychmiastowym wszczęciu postępowania dyscyplinarnego - mówi Monika Chlebicz, rzeczniczka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy. - Policjantka została także zawieszona w czynnościach służbowych.