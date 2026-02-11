Trzy samochody zderzyły się w Kruszynie, na krajowej „dziesiątce". Jak doszło do wypadku?

2026-02-11, 10:06 Agata Raczek/MG

Wypadek w Kruszynie na krajowej „dziesiątce"/fot. Heron15 Pomoc Drogowa Bydgoszcz 24h Andruszczenko Krystian 501337500

Bydgoscy policjanci wstępnie ustalili przyczyny porannego wypadku na krajowej „dziesiątce" w Kruszynie Krajeńskim, w którym ucierpiała jedna osoba. Jak się okazało, jeden z kierowców był pod wpływem narkotyków.

- Trwa wyjaśnianie okoliczności tego zdarzenia - mówi sierż. sztab. Jakub Skrzypek, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. – Jak wstępnie ustalili policjanci, 45-letni kierujący Peugeotem, jadąc w kierunku Bydgoszczy, zjechał na przeciwległy pas ruchu i doprowadził do czołowego zdarzenia z 53-letnim mężczyzną, kierującym Nissanem. Na to zdarzenie najechał kierujący Hondą.



Mężczyzna poruszający się Nissanem został przetransportowany do szpitala. – Ustalono, że kierowca Hondy prowadził pojazd pod wpływem narkotyków – mówi sierż. sztab. Skrzypek. - Policjanci zatrzymali dowody rejestracyjne od wszystkich kierowców, biorących udział w zdarzeniu oraz zatrzymali prawa jazdy sprawcy wypadku i mężczyzny, który kierował pod wpływem narkotyków.



Utrudnienia dla kierowców po wypadku już się zakończyły. W sprawie prowadzone będzie postępowanie karne.