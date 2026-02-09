Jacek Trela: Jeśli ktoś chce mieć coś wyjątkowego, idzie do rzemieślnika [Rozmowa Dnia]

2026-02-09, 08:57 Maciej Wilkowski/Redakcja

Z jakimi problemami zmagają się aktualnie rzemieślnicy z naszego regionu? Odpowiedzi i rozwiązań szuka prezes Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Jacek Trela/fot. Magdalena Gill

Z jakimi problemami zmagają się aktualnie rzemieślnicy z naszego regionu? Czy mają szansę wygrać rywalizacje z tanimi np. chińskimi produktami? Jak przekonać Polaków do korzystania z krajowych usług i produktów?

Powyższe pytania wymagają odpowiedzi, żeby rzemieślnicy, także z naszego regionu, wiedzieli, jak skutecznie docierać do klientów i walczyć z zagraniczną konkurencją. W tych kwestiach wypowiedział się w poniedziałkowej „Rozmowie Dnia” Polskiego Radia PiK Jacek Trela, prezes Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości.



Gość Macieja Wilkowskiego uważa, że rzemieślnicy są wyjątkowi. - Nie boją się wyzwań, a w dzisiejszych czasach te wyzwania są - mówi prezes Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, wskazując na konkurencję zza granicy.



Jacek Trela przyznaje, że dziś prowadzenie firmy jest trudniejsze, niż kiedyś. A czy dziś status rzemieślnika zmienił się, chociażby z tego względu? - Szanujemy to, co robimy i myślę, że społeczeństwo też nas szanuje - mówi. - Wypełniamy lukę na rynku, którą zawsze wypełnialiśmy. Kiedyś robiliśmy to na szerszą skalę, bo nie było zakładów przemysłowych, które produkowały rzeczy na skalę masową - dodaje.



A jak prezes Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości widzi rywalizację z tanimi produktami z Chin? - Nie doszliśmy jeszcze do takiego poziomu, że idziemy do fryzjera i tam nie ma człowieka, tylko jest jakaś maszyna. Widziałem rolkę, że Chińczycy już coś takiego wymyślili - mówi gość „Rozmowy Dnia”. - My, rzemieślnicy, nie konkurujemy z Chińczykami, chociaż oni zalewają rynek tanimi produktami. Wytwarzamy coś własnymi rękoma. Jeśli ktoś chce mieć coś wyjątkowego, coś trwałego, coś ładnego, to idzie do rzemieślnika - dodaje.



Cała „Rozmowa Dnia” poniżej.



