Dwie kobiety zostały zaatakowane na Błoniu w Bydgoszczy. Są zarzuty dla 31-latka

2026-02-08, 16:58 Maciej Wilkowski/Redakcja

31-letni mężczyzna został zatrzymany w Bydgoszczy/ Fot. KMP w Bydgoszczy

Mężczyzna został zatrzymany w Bydgoszczy, jest podejrzewany m.in. o atak, którego miał się dopuścić na ul. Stawowej.

Zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej oraz uszkodzenia mienia usłyszał w prokuraturze 31-letni mężczyzna zatrzymany w Bydgoszczy. Jest podejrzewany o zaatakowanie dwóch kobiet na ulicy Stawowej na osiedlu Błonie.



Doszło do tego w środę, 4 lutego. Z ustaleń policji wynika, że mężczyzna zachowywał się agresywnie wobec dwóch kobiet, a dodatkowo uszkodził mienie w jednym z pobliskich sklepów.



Za zarzucane mu naruszenie nietykalności grozi grzywna, kara ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku. Jeśli wartość uszkodzonego mienia nie przekracza 800 złotych - potraktowane to zostanie jako wykroczenie