Atak na dwie kobiety w Bydgoszczy. Zatrzymany 31-latek przed prokuratorem

2026-02-07, 12:35 Agata Raczek / Redakcja

31-latek zachowywał się niezwykle agresywnie w stosunku do dwóch kobiet. / Fot. Materiały policji

Mężczyzna podejrzewany o zaatakowanie kobiet prawdopodobnie w niedzielę (8.02.) usłyszy zarzuty.

Do zdarzenia doszło w środę (4.02.), przy ulicy Stawowej na osiedlu Błonie. Z ustaleń policji wynika, że 31-letni mężczyzna zachowywał się agresywnie wobec dwóch kobiet, a dodatkowo uszkodził mienie w jednym z pobliskich sklepów.



Podejrzany został namierzony i zatrzymany.



Prokurator miał przeprowadzić z 31-latkiem czynności procesowe w sobotę (7.02.), ale ostatecznie przełożono je na kolejny dzień. Mężczyzna ma usłyszeć zarzuty dotyczące naruszenia nietykalności cielesnej oraz uszkodzenia mienia.