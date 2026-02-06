Przez kilka miesięcy przelewali pieniądze na konta „maklerów". Inwestycja się nie opłaciła

2026-02-06, 16:50 Marek Ledwosiński/Redakcja

uwierzyli, że rozmawiają z maklerami i stracili oszczędności. Śledztwo radziejowskiej policji/fot. Pixabay

Ćwierć miliona złotych stracili dwaj mieszkańcy naszego regionu, skuszeni wizją szybkiego zarobku. Mężczyźni padli ofiarą fałszywych maklerów giełdowych.

Do radziejowskich policjantów w ostatnich dniach zgłosili się 56- i 67-latek, którzy oświadczyli, że zostali oszukani. Obaj mężczyźni postanowili zainwestować swoje oszczędności. Jeden z nich znalazł ogłoszenie w Internecie, drugi otrzymał kontakt do doradcy od znajomego.

Nieświadomi, że padli ofiarą fałszywych maklerów, przez kilka miesięcy przelewali gotówkę na konta wskazane przez oszustów. Zanim się zorientowali, że inwestycje to fikcja, młodszy stracił blisko 160 tysięcy złotych, a starszy około 90 tysięcy złotych.



W ocenie radziejowskiej policji dwaj mieszkańcy powiatu radziejowskiego to nie jedyne ofiary tej samej grupy przestępczej. Komenda w Radziejowie apeluje to wszystkich, którzy stracili w ten sposób pieniądze, o kontakt z policją.

Śledczy raz jeszcze przestrzegają przed wizją wyjątkowych inwestycji, dających wielkie i szybkie zyski.