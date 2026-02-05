„To jest forma ludobójstwa" - tak o sytuacji na Ukrainie mówił gość „Rozmowy Dnia" PR PiK

2026-02-05, 09:10  Michał Słobodzian/Redakcja
Sławomir Miodowski/fot. nadesłane

Sławomir Miodowski/fot. nadesłane

Tysiące ludzi bez prądu i ogrzewania, temperatura w mieszkaniach spadająca do kilku stopni, odwołane lekcje, problemy w szpitalach. Skutki tego dramatu na razie trudno oszacować. W „Rozmowie Dnia" PR PiK sytuację ogarniętej wojną i mrozem Ukrainy przedstawił Sławomir Miodowski, wiceprezes Stowarzyszenia Kujawsko-Pomorski Dom Ukraiński w Bydgoszczy.

Ludzie tulący się w łóżkach do psów, by było cieplej. Temperatura w mieszkaniach spadająca zaledwie do kilku stopni. Ogniska rozpalane na podwórkach. To rzeczywistość Kijowa i już w zasadzie niemal całej Ukrainy.

– To jest właściwie obraz współczesnego ludobójstwa. Ile osób to przeżyje, ile dzieci umrze na skutek tej katastrofy? Ile osób umrze na powikłania związane z zapaleniem płuc – trudno sobie to wszystko w ogóle wyobrazić. Tak, to jest naprawdę katastrofa humanitarna. W poprzednich latach, w poprzednie zimy sytuacja także była straszna, miejscami masakryczna, głównie we wschodniej Ukrainie, natomiast obecnie tak jest w całej Ukrainie - mówił gość Michała Słobodziana, Sławomir Miodowski.

- Jeżeli chodzi o Kijów, to mamy do czynienia z ogromną, 3-milionową metropolią, więc tam służby jeszcze w jakiś sposób koordynują i zarządzają tym kryzysem. Stawiane są specjalne namioty, w których za pomocą agregatów dostarczane jest ciepło. Pamiętajmy, że w tym mieście ponad milion ludzi jest całkowicie odciętych od ciepła, od centralnego ogrzewania. Na Ukrainie właściwie cały czas są problemy z energią elektryczną. Prądu nie ma w obwodzie chmielnickim, we Lwowie, w Tarnopolu, który jest raptem 200 km od granicy z Polską. Energii elektrycznej jest zresztą coraz mniej, coraz częściej zdarzają się przerwy w dostawach. W zachodniej Ukrainie prąd jest dostarczany jedynie na 4-5 godzin w ciągu doby. Poza tym, w budynkach wielomieszkaniowych nie ma wody - opisuje ukraiński dramat Sławomir Miodowski.

Cała rozmowa niżej, pozostałe zamieszczamy: TUTAJ

PR PiK - „Rozmowa Dnia" ze Sławomirem Miodowskim

Bydgoszcz
Sławomir Miodowski w studiu PR PiK/fot. Izabela Langner

Region

Dzielnicowy z Wąbrzeźna ocalił życie bezdomnemu. To kolejna osoba, którą uratował [zdjęcia]

Dzielnicowy z Wąbrzeźna ocalił życie bezdomnemu. To kolejna osoba, którą uratował [zdjęcia]

2026-02-05, 12:39
Zderzenie osobówki z ciężarówką pod Radzyniem Chełmińskim. Droga jest zablokowana

Zderzenie osobówki z ciężarówką pod Radzyniem Chełmińskim. Droga jest zablokowana

2026-02-05, 12:20
Wyrok w pracy nie przeszkadza. Więźniowie z ZK Inowrocław remontują szkołę [zdjęcia]

Wyrok w pracy nie przeszkadza. Więźniowie z ZK Inowrocław remontują szkołę [zdjęcia]

2026-02-05, 11:55
Lokatorów nie ma w domu - można im posprzątać. Porządki w bydgoskich budkach lęgowych

Lokatorów nie ma w domu - można im posprzątać. Porządki w bydgoskich budkach lęgowych

2026-02-05, 11:18
Awarie wodociągowe w Inowrocławiu, Brześciu Kujawskim i Bydgoszczy. Trwa usuwanie usterek

Awarie wodociągowe w Inowrocławiu, Brześciu Kujawskim i Bydgoszczy. Trwa usuwanie usterek

2026-02-05, 10:39
Cyberprzestępcy okradli klientów na 3 mln zł. Bydgoska prokuratura postawiła 26 zarzutów [wideo]

Cyberprzestępcy okradli klientów na 3 mln zł. Bydgoska prokuratura postawiła 26 zarzutów [wideo]

2026-02-05, 09:09
Celowo potrącił autem małżeństwo, by pozbawić ich życia. Jest akt oskarżenia

Celowo potrącił autem małżeństwo, by pozbawić ich życia. Jest akt oskarżenia

2026-02-05, 09:00
Kolejny robot da Vinci w bydgoskim szpitalu im. Jurasza. Pacjenci będą krócej czekać na operację

Kolejny robot da Vinci w bydgoskim szpitalu im. Jurasza. Pacjenci będą krócej czekać na operację

2026-02-05, 07:55
Pieniądze na rozwój inowrocławskich podstawówek Jest pomysł Szkolnego Budżetu Obywatelskiego

Pieniądze na rozwój inowrocławskich podstawówek? Jest pomysł Szkolnego Budżetu Obywatelskiego

2026-02-05, 07:03

Najczęściej czytane

Archiwum

luty 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2627282930310102030405060708091011121314151617181920212223242526272801
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę