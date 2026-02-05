„To jest forma ludobójstwa" - tak o sytuacji na Ukrainie mówił gość „Rozmowy Dnia" PR PiK

2026-02-05, 09:10 Michał Słobodzian/Redakcja

Tysiące ludzi bez prądu i ogrzewania, temperatura w mieszkaniach spadająca do kilku stopni, odwołane lekcje, problemy w szpitalach. Skutki tego dramatu na razie trudno oszacować. W „Rozmowie Dnia" PR PiK sytuację ogarniętej wojną i mrozem Ukrainy przedstawił Sławomir Miodowski, wiceprezes Stowarzyszenia Kujawsko-Pomorski Dom Ukraiński w Bydgoszczy.

Ludzie tulący się w łóżkach do psów, by było cieplej. Temperatura w mieszkaniach spadająca zaledwie do kilku stopni. Ogniska rozpalane na podwórkach. To rzeczywistość Kijowa i już w zasadzie niemal całej Ukrainy.



– To jest właściwie obraz współczesnego ludobójstwa. Ile osób to przeżyje, ile dzieci umrze na skutek tej katastrofy? Ile osób umrze na powikłania związane z zapaleniem płuc – trudno sobie to wszystko w ogóle wyobrazić. Tak, to jest naprawdę katastrofa humanitarna. W poprzednich latach, w poprzednie zimy sytuacja także była straszna, miejscami masakryczna, głównie we wschodniej Ukrainie, natomiast obecnie tak jest w całej Ukrainie - mówił gość Michała Słobodziana, Sławomir Miodowski.

- Jeżeli chodzi o Kijów, to mamy do czynienia z ogromną, 3-milionową metropolią, więc tam służby jeszcze w jakiś sposób koordynują i zarządzają tym kryzysem. Stawiane są specjalne namioty, w których za pomocą agregatów dostarczane jest ciepło. Pamiętajmy, że w tym mieście ponad milion ludzi jest całkowicie odciętych od ciepła, od centralnego ogrzewania. Na Ukrainie właściwie cały czas są problemy z energią elektryczną. Prądu nie ma w obwodzie chmielnickim, we Lwowie, w Tarnopolu, który jest raptem 200 km od granicy z Polską. Energii elektrycznej jest zresztą coraz mniej, coraz częściej zdarzają się przerwy w dostawach. W zachodniej Ukrainie prąd jest dostarczany jedynie na 4-5 godzin w ciągu doby. Poza tym, w budynkach wielomieszkaniowych nie ma wody - opisuje ukraiński dramat Sławomir Miodowski.