Wraca gołoledź. IMGW oraz centra zarządzania kryzysowego wydały ostrzeżenie dla wielu regionów

2026-02-04, 18:09  PAP/Redakcja
W wielu regionach, w tym w naszym, znów będą marznące opady. Na chodnikach i ulicach wciąż będzie ślisko/fot. Pixabay

Alertem drugiego stopnia objęte jest także nasze województwo. W środę (4 lutego) i czwartek (5 lutego) może padać marznący deszcz, który spowoduje, że znów zrobi się ślisko na ulicach i chodnikach.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla znacznej części kraju, ostrzegający przed możliwym marznącym deszczem i gołoledzią w środę i czwartek. - Uważaj na drogach i chodnikach - przeczytali w SMS-ie mieszkańcy dwunastu województw.

Ostrzeżenie drugiego stopnia przed marznącymi opadami i gołoledzią dotyczy również naszego regionu. W powiatach: aleksandrowskim, bydgoskim, Bydgoszcz, chełmińskim, Grudziądz, inowrocławskim, mogileńskim, nakielskim, radziejowskim, sępoleńskim, świeckim, Toruń, toruńskim, tucholskim i żnińskim alert będzie obowiązywał od godz. 03:00 dnia 5 lutego do godz. 17:00 tego samego dnia.

Inny zakres ważności ostrzeżenia dotyczy powiatów: brodnickiego,
golubsko-dobrzyńskiego, grudziądzkiego, lipnowskiego, rypińskiego, wąbrzeskiego, Włocławek i włocławskiego. Tam alert będzie obowiązywał od godz. 22:00 dnia 4 lutego do godz. 23:00 dnia 5 lutego. - Najbardziej intensywne opady wystąpią w czwartek (5 lutego) i przemieszczać się będą z południa na północ - czytamy w komunikacie IMGW.

