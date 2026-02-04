Insp. Jakub Gorczyński w „Rozmowie Dnia": Mamy coraz więcej trudnych interwencji w regionie

2026-02-04, 09:00 Adriana Andrzejewska-Kuras / Redakcja

Insp. Jakub Gorczyński w studiu PR PiK. / Fot. Tomasz Kaźmierski

W Toruniu została powołana Grupa Szybkiego Reagowania Policji. O tym jak działa rozmawialiśmy z Komendantem Wojewódzkim Policji w Bydgoszczy.

- Powstanie takiej grupy wynika z naszych analiz. Odnotowujemy wzrost interwencji uznawanych jako trudne, które policjanci podejmują m.in. wobec osób, które zażyły środki odurzające, osób posługujących się ostrymi narzędziami, czy całych grup - mówi insp. Jakub Gorczyński. - Takie specjalistyczne zespoły funkcjonują również w innych częściach Polski. W naszym regionie - poza Toruniem - powstaną jeszcze we Włocławku, Grudziądzu i Bydgoszczy. To będą cztery 10-osobowe grupy, czyli łącznie 40 osób w województwie.



Grupy Szybkiego Reagowania Policji mają być nie tylko wsparciem dla policjantów, którzy poruszają się 2-osobowymi patrolami, ale również m.in. pomagać przy zabezpieczaniu imprez podwyższonego ryzyka. Służba w takiej grupie, to służba ochotnicza.





- Policjanci, którzy zgłosili się, doskonale wiedzą jakie są nasze oczekiwania pod względem techniki, taktyki i interwencji - mówi Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy.



Warto wspomnieć, że w ostatnim roku zwiększył się poziom zatrudnienia w policji. Garnizon w Kujawsko-Pomorskiem liczy obecnie ok. 5300 policjantów. Wolnych miejsc jest obecnie 190.





W „Rozmowie Dnia" mówiliśmy także m.in. o zmianach w przepisach ruchu drogowego. Co się zmieniło? Posłuchajcie!

