Pożar hotelu robotniczego na ul. Racławickiej w Bydgoszczy. Ewakuowano ok. 100 osób/fot. ilustracyjne

Do pożaru hotelu robotniczego doszło we wtorek po godz. 21:00. Na miejscu postawiono specjalne namioty PCK, a z pożarem walczyło w pewnym momencie 15 zastępów straży pożarnej.

Pożar hotelu robotniczego przy ul. Racławickiej w Bydgoszczy wybuchł na parterze obiektu. Wobec jednej osoby trzeba wykonać czynności reanimacyjne. - Nie ma funkcji życiowych - mówi mł. bryg. Karol Smarz z KM PSP w Bydgoszczy. - Kolejne dwie osoby były opatrywane przez ratowników - dodaje.



Ze względu na mrozy, strażacy podjęli decyzję o postawieniu namiotów z nagrzewnicami. Działania koordynuje Oficer Operacyjny miasta Bydgoszczy. Na miejscu jest także Komenda Wojewódzka z Torunia.



Sytuacja nie jest jeszcze opanowana. Bilans poszkodowanych może ulec zmianie.