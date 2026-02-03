Pożar torowiska tramwajowego w centrum Bydgoszcz. Działa tam pogotowie gazowe [aktualizacja]

2026-02-03, 09:03  Katarzyna Bogucka/Tatiana Adonis/Redakcja
Pożar torowiska na Placu Wolności w Bydgoszczy/ Fot. Katarzyna Bogucka

Pożar torowiska na Placu Wolności w Bydgoszczy/ Fot. Katarzyna Bogucka

Do pożaru torowiska przy Placu Wolności w Bydgoszczy doszło rankiem, 3 lutego.

Ogień zauważył przejeżdżający tamtędy kierowca.

- Paliło się torowisko za Hotelem Orzeł, był płomień, iskry i dym - mówi nam świadek, który zaalarmował służby.

Najpierw z problemem usiłowali sobie poradzić pracownicy MZK.

- Przez mróz zaczynają pękać lokalnie szyny - mówi Piotr Bojar, prezes spółki MZK w Bydgoszczy. - Taka sytuacja zdarzyła się dziś. Kiedy jest brak ciągłości w szynie, przejeżdżający tramwaj powoduje, że następuje przeskok łuku elektrycznego. Nie pali się sama szyna, ale może dojść do zapalenia elementów tłumiących, które są w torowisku, tak jak to miało miejsce już wcześniej na ul. Jagiellońskiej. Dziś na Placu Wolności nasze służby podjęły próbę ugaszenia i pospawania szyny. Nie udało się tego przeprowadzić, więc została wezwana straż pożarna - dodaje.

Strażacy określili, że problemem jest nieszczelność w instalacji gazowej zasilającej pobliskie budynki. Dlatego zostało wezwane pogotowie gazowe.

Ruch tramwajowy odbywa się normalnie.

Mówi kierowca, który zauważył ogień

Mówi Piotr Bojar, prezes zarządu spółki MZK

