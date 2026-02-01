Siostry szensztackie zaczynają wielki jubileusz. W Bydgoszczy są od 40 lat, a w Polsce od stu

2026-02-01, 17:15  Agata Raczek/Redakcja
W tym roku Siostry Szensztackie obchodzą wyjątkowy jubileusz - sto lat obecności i posługi w Polsce. Ruch ma swoją siedzibę m.in. na bydgoskich Piaskach.

O historii, znaczeniu jubileuszu i tym, co dziś jest najważniejsze w charyzmacie sióstr, opowiadała siostra Celestyna Krasoń z Szensztackiego Instytutu Sióstr Maryi:

- Obchody jubileuszowe będą miały najpełniejszy wymiar na Jasnej Górze 14 marca, o godzinie 13:30. Zostanie odprawiona Msza Święta w naszej intencji i, możliwie, wiele sióstr zgromadzi się na Jasnej Górze przy naszej Królowej. Kolejnym etapem będzie świętowanie przy naszych czterech sanktuariach. Chciałabym bardzo serdecznie zaprosić na 21 czerwca tego roku, kiedy to będziemy świętować nie tylko stulecie naszego istnienia, ale także 25-lecie powstania Sanktuarium Zawierzenia na Piaskach. Jest to także okazja, aby wspomnieć, że siostry szensztackie w Polsce są już od 80 lat, a od 40 lat pracują w Bydgoszczy. Naszym zadaniem jest maryjne ukształtowanie świata, koncentrujemy się na spotkaniach z rodzinami i kobietami - dodaje siostra Celestyna.

Siostry prowadzą spotkania formacyjne dla dziewcząt, pracują z rodzinami szensztackimi, organizują spotkania dla kobiet i matek, rekolekcje dla dziewcząt i dla rodzin. Są też spotkania dla chłopców.
Na bydgoskich Piaskach posługuje 5 sióstr szensztackich, dwie siostry należące do bydgoskiego zgromadzenia mieszkają w Toruniu.

Jubileusz stulecia sióstr szensztackich wpisuje się w szczególny czas, bo w poniedziałek (2 lutego) obchodzony jest Dzień Życia Konsekrowanego, poświęcony wszystkim, którzy swoją codzienność oddali służbie Bogu i ludziom.

Niżej dłuższa rozmowa Agaty Raczek z siostrą Celestyną Krasoń.

Relacja Agaty Raczek

