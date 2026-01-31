Mróz i wiatr biorą nas w silny uścisk. Są ostrzeżenia i apele o pomoc
Przed nami trzy bardzo zimne noce. Przed siarczystym mrozem ostrzegają IMGW oraz centra zarządzania kryzysowego z naszego regionu.
Nocą z 31 stycznia na 1 lutego termometry mają pokazać od 14 do 18 stopni poniżej zera. Natomiast rekordowa pod względem zimna ma być kolejna noc (z niedzieli na poniedziałek). Miejscami temperatura ma spaść do - 23 a nawet - 25 stopni Celsjusza.
Popołudniami ma być u nas od 12 do 15 stopni mrozu.
Ostrzeżenie IMGW dotyczy całego województwa kujawsko-pomorskiego. Obowiązuje aż do 3 lutego. Poza kilkunastostopniowym mrozem będzie nam też dokuczał wiatr o średniej prędkości od 10 km/godz. do 25 km/godz.
Służby apelują, by zwracać szczególną uwagę na osoby przebywające na zewnątrz, zwłaszcza ludzi w kryzysie bezdomności oraz zwierzęta.