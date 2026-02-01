Harcerze z Bydgoszczy na światowym poziomie. Takiego sukcesu nie odniósł wcześniej nikt w kraju

2026-02-01, 13:17 Natasza Trzebuchowska/Redakcja

Bydgoscy harcerze ze zrzeszenia Piąta.PL zostali przyjęci do międzynarodowej federacji niezależnych scoutów - World Federation of Independent Scouts. To pierwsza polska organizacja, której się to udało.

Sam proces kandydowania trwał prawie trzy lata.



- Przez ten czas nasi harcerze brali udział w warsztatach, m.in. na Cyprze i w Turcji. Byliśmy na długim pobycie we Włoszech. Młodzież zwiedziła Rzym. Teraz część wyjechała do Niemiec - wylicza Ireneusz Krugły że Zrzeszenia Harcerskiego Piąta.PL.. Plany na przyszłość są bardzo ambitne. Kiedy w zeszłym roku nasza młodzież prezentowała na spotkaniu generalnym nasze harcerstwo, naszą organizację, ludzie z Europy zrozumieli, na czym polega różnica między nami, a skautingiem europejskim. Przedstawiliśmy aspekt historyczny. U nas poza skautingiem była walka o niepodległość, udział w całym ruchu niepodległościowym - dodaje.



Do Światowej Federacji Niezależnych Scoutów należą harcerze z ponad 60 krajów. Już wiadomo, że za trzy lata mają spotkać się w Bydgoszczy, gdzie odbędą się warsztaty organizowane przez Zrzeszenie Piąta.PL