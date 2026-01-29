Czy w Toruniu wzorem innych miast będzie wprowadzona nocna prohibicja? Co na to radni?

2026-01-29, 18:40 Michał Zaręba/Redakcja

Mieszkańcy Torunia będą pytani, czy wprowadzić w mieście ograniczenia sprzedaży alkoholu/fot. Pixabay

Torunianie będą się mogli wypowiedzieć, czy chcą ograniczeń sprzedaży alkoholu. Wcześniej Michał Zaręba zapytał o to toruńskich radnych.

Toruńscy radni zatwierdzili plan konsultacji społecznych na 2026 rok. Wśród tematów jest m.in wprowadzenie ograniczeń sprzedaży alkoholu.



Czy w Toruniu wzorem innych miast będzie wprowadzona nocna prohibicja?



- Temat ograniczenie alkoholu, odkąd kilka miesięcy temu wybuchło zamieszanie wokół niego w Warszawie, staje się tematem bardzo modnym, ale też wydaje nam się, że jest tematem bardzo potrzebnym - mówi przewodniczący klubu PiS Adrian Mól. - Na pewno dużo lepiej, jeśli będziemy rozmawiać z mieszkańcami na ten temat - dodaje.



- Jako miasto mamy drobny sukces w tym zakresie za sobą - mówi radny Michał Zaleski, klub Wspólny Toruń. - Rada miasta podjęła decyzję o ograniczeniu sprzedaży alkoholu powyżej 4,5 proc. na terenie stacji benzynowych i to obowiązuje na terenie Torunia od kilku lat - dodaje.



- Głęboko wierzę w to, że mądrość mieszkańców Torunia i konsultacje, które przeprowadzimy w tym aspekcie, pokażą chęć i wolę, żeby takie ograniczenie wprowadzić dla też bezpieczeństwa - mówi radny Koalicji Obywatelskiej Piotr Lękiewicz. - Zobaczymy, jak się potoczą konsultacje i jaki będzie głos mieszkańców, bo to oni powinni się w tym temacie wypowiedzieć - dodaje.



Przypomnijmy, 28 stycznia grudziądzcy radni prawie jednomyślnie przyjęli uchwałę w sprawie wprowadzenia ograniczeń sprzedaży alkoholu. Zakaz sprzedaży będzie tam obowiązywał od godz. 23 do 6. rano. 1 lutego podobny zakaz wejście w życie w całej Bydgoszczy. Trwają konsultacje takiego pomysłu w Koronowie. Nocą alkoholu nie da się kupić już w innych miejscowościach regionu, m.in. w Świeciu.



Więcej w relacji Michała Zaręby.