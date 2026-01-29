Przeprowadzają się na wieś i wszystko im przeszkadza. Rolników ma chronić ustawa [„Rozmowa Dnia"]

2026-01-29, 08:58 Adriana Andrzejewska-Kuras/Redakcja

Prof. Wojciech Knieć, socjolog wsi z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu/fot. Tomasz Bielicki

Około 40 tys. Polaków rocznie przenosi się z miasta na wieś. Sielanka kończy się w dniu wywozu obornika czy sianokosów. Obecni od lat rolnicy stają się intruzami. Ministerstwo chce chronić produkcyjną funkcję wsi. Będzie ustawa, której projekt komentował w „Rozmowie Dnia" PR PiK prof. Wojciech Knieć, socjolog wsi z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gość Adriany Andrzejewskiej-Kuras.

- Kiedy pojawią się zapachy i hałas, związane z nimi roszczenia mieszkańców będą raczej odrzucane przez organy administracji publicznej - mówi prof. Wojciech Knieć. - Nie będzie się można z tym rolnikiem „kopać" tak, jak do tej pory było i często z nim wygrywać. Teraz ten interes produkcyjny będzie nadrzędny, jednak rolnikowi wcale nie będzie wszystko wolno, hodując świnie czy krowy. Oni wiedzą, że muszą pewne minimalne standardy związane z tą działalnością zachować. Budynek trzeba wybudować, zapachy neutralizować. Rolnicy to wszystko wiedzą i to robią. Nie obawiałbym się jednak takiej sytuacji, że dojdzie do trendu odwrotnego, że będzie nagle to mieszkalnictwo wypychane z powrotem do miasta. Musimy te interesy wypośrodkować.

