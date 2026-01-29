„USG betonu"? To możliwe! Bezinwazyjną metodę oceny tego materiału opracowali badacze z UKW

2026-01-29, 07:48 Sława Skibińska-Dmitruk / Redakcja

Badania z wykorzystaniem bezkontaktowych technik ultradźwiękowych ramach projektu ANR ENDE Vercors na makiecie reaktora jądrowego wykonanego w skali 1/3 w ośrodku badawczo -rozwojowym firmy EDF. / Fot. Radosław Drelich

Sposób opracowany przez naukowców z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego można wykorzystywać np. do oceny stanu skorupy, która okala reaktor w elektrowni jądrowej. Ale to tylko jedno z zastosowań.

Naukowcy z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego mówią też o badaniach budynków, wiaduktów czy mostów.



- Opracowaliśmy metodę bezkontaktową z wykorzystaniem fal ultradźwiękowych. Bez sprzężenia akustycznego możemy generować fale w materiałach, a potem odbierać je przy wykorzystaniu specjalnych przetworników ultradźwiękowych i oprogramowania - mówi dr inż. Radosław Drelich z Wydziału Mechatroniki UKW w Bydgoszczy. - Dzięki temu możemy wykryć ewentualne wady w materiałach i ocenić ich zniszczenie.



Członkowie zespołu, który pracował nad tym rozwiązaniem, uczestniczyli w projekcie badawczym we Francji. Jego głównym zadaniem było opracowanie nieinwazyjnych metod diagnostycznych, które nadawałyby się do testowania osłon reaktora atomowego.