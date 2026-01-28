Maciej Maciejewski w „Rozmowie Dnia" PR PiK: Teraz jest dobry moment dla kolei. Trzeba to wykorzystać

2026-01-28, 09:00 Maciej Wilkowski / Redakcja

Maciej Maciejewski, wiceprezes Zarządu PESY ds. Sprzedaży. / Fot. Izabela Langner

Jakie wyzwania stoją przed bydgoską PESĄ, co daje firmie strategiczna umowa finansowania na prawie 7 miliardów złotych i czy przejęcie niemieckiego producenta tramwajów jest przesądzone?

- Teraz jest dobry moment dla kolei. Trzeba to wykorzystać. Zwiększamy dwukrotnie swoją produkcję. Inwestujemy dużo w PESĘ: budujemy halę, inwestujemy w sprzęt, w zmianę technologii. To wszystko pozwoli nam szybciej i bez utraty jakości kontynuować nasze działania - mówił Maciej Maciejewski, wiceprezes Zarządu PESY ds. Sprzedaży, który był gościem Macieja Wilkowskiego w porannej „Rozmowie Dnia" Polskiego Radia PiK.





W grudniu ubiegłego roku PESA Bydgoszcz zawarła strategiczną umowę finansowania o wartości do 6,8 mld złotych z konsorcjum, w którego skład weszło ponad 20 polskich i zagranicznych instytucji finansowych.



- Kwota jest trudna do wyobrażenia. Jesteśmy na etapie stabilnego rozwoju - mówił w Maciej Maciejewski.





Co obecnie produkuje PESA?





- Mamy zamówienia na sumę ponad 15 mld złotych. To już podpisane umowy. W przyszłym tygodniu dojdą dwie kolejne - o wartości ponad miliarda złotych na wyprodukowanie tramwajów dla Krakowa oraz pociągów dla Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej - wymieniał wiceprezes Zarządu PESY. - Nasze produkty dostarczamy także poza granice kraju. W tym roku sprzedamy ponad 60 pojazdów do Rumunii. Drugim klientem zagranicznym będą Czechy, gdzie dostarczymy pojazdy dla dwóch przewoźników.

Macieja Maciejewskiego pytaliśmy również o finalizowanie przejęcia niemieckiego producenta tramwajów HeiterBlick.





- To prawie 100-letnia firma, która warsztatowo wspierała lipskie MZK. Od 2000 roku budują tramwaje. PESA od dłuższego czasy przygląda się tramwajowemu rynkowi w Niemczech. Widzimy tam ogromne perspektywy dla firmy - mówił wiceprezes Zarządu PESY ds. Sprzedaży. - To bardzo trudny rynek. Kilka razy próbowaliśmy tam wejść, ale odpadaliśmy na ostatnim etapie. Przejęcie tej firmy pozwoli nam bezpiecznie i konsekwentnie wejść na ten rynek z naszą ofertą.

Więcej naszych „Rozmów Dnia" TUTAJ.