Maciej Maciejewski w „Rozmowie Dnia" PR PiK: Teraz jest dobry moment dla kolei. Trzeba to wykorzystać

Maciej Maciejewski, wiceprezes Zarządu PESY ds. Sprzedaży. / Fot. Izabela Langner
Jakie wyzwania stoją przed bydgoską PESĄ, co daje firmie strategiczna umowa finansowania na prawie 7 miliardów złotych i czy przejęcie niemieckiego producenta tramwajów jest przesądzone?
- Teraz jest dobry moment dla kolei. Trzeba to wykorzystać. Zwiększamy dwukrotnie swoją produkcję. Inwestujemy dużo w PESĘ: budujemy halę, inwestujemy w sprzęt, w zmianę technologii. To wszystko pozwoli nam szybciej i bez utraty jakości kontynuować nasze działania - mówił Maciej Maciejewski, wiceprezes Zarządu PESY ds. Sprzedaży, który był gościem Macieja Wilkowskiego w porannej „Rozmowie Dnia" Polskiego Radia PiK.
W grudniu ubiegłego roku PESA Bydgoszcz zawarła strategiczną umowę finansowania o wartości do 6,8 mld złotych z konsorcjum, w którego skład weszło ponad 20 polskich i zagranicznych instytucji finansowych.
- Kwota jest trudna do wyobrażenia. Jesteśmy na etapie stabilnego rozwoju - mówił w Maciej Maciejewski.
Co obecnie produkuje PESA?
- Mamy zamówienia na sumę ponad 15 mld złotych. To już podpisane umowy. W przyszłym tygodniu dojdą dwie kolejne - o wartości ponad miliarda złotych na wyprodukowanie tramwajów dla Krakowa oraz pociągów dla Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej - wymieniał wiceprezes Zarządu PESY. - Nasze produkty dostarczamy także poza granice kraju. W tym roku sprzedamy ponad 60 pojazdów do Rumunii. Drugim klientem zagranicznym będą Czechy, gdzie dostarczymy pojazdy dla dwóch przewoźników.
Macieja Maciejewskiego pytaliśmy również o finalizowanie przejęcia niemieckiego producenta tramwajów HeiterBlick.
- To prawie 100-letnia firma, która warsztatowo wspierała lipskie MZK. Od 2000 roku budują tramwaje. PESA od dłuższego czasy przygląda się tramwajowemu rynkowi w Niemczech. Widzimy tam ogromne perspektywy dla firmy - mówił wiceprezes Zarządu PESY ds. Sprzedaży. - To bardzo trudny rynek. Kilka razy próbowaliśmy tam wejść, ale odpadaliśmy na ostatnim etapie. Przejęcie tej firmy pozwoli nam bezpiecznie i konsekwentnie wejść na ten rynek z naszą ofertą.
