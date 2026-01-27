„Tu się nie płacze". Już po premierze głośnego audiodokumentu Polskiego Radia PiK [POSŁUCHAJ!]

2026-01-27, 18:00 Redakcja

Józef Kropiński i Helena Dunicz-Niwińska to bohaterowie audiodokumentu Żanety Walentyn i Michała Słobodziana pt. „Tu się nie płacze". W rolach głównych wystąpili Anna Seniuk i Przemysław Bluszcz. Premiera odbyła się 27 stycznia, w Międzynarodowym Dniu Pamięci o Ofiarach Holocaustu.

On był Bydgoszczaninem, ona Lwowianką. On uczył gry na altówce i komponował, ona skończyła konserwatorium i grała na skrzypcach. Nigdy się nie poznali, a mimo to ich losy splotła muzyka w nieludzkim czasie i w nieludzkim miejscu. Ona grała w orkiestrze obozowej w Birkenau, on w lagerkapeli w Auschwitz.



Reżyserem dokumentu jest Waldemar Modestowicz, a realizacją dźwiękową zajął się Maciej Kubera - obaj związani są z Teatrem Polskiego Radia. Muzykę do słuchowiska skomponowali Kamil Bzdzian i Dorota Demidowicz. Wykorzystano w nim także utwory Józefa Kropińskiego.





Premiera audiodokumentu „Tu się nie płacze” odbyła się na antenie Polskiego Radia PiK – we wtorek (27 stycznia).

„TU SIĘ NIE PŁACZE” - TWÓRCY

