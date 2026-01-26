To opowieść o emocjach, które wymagają czasu, ciszy i uważności. Nowa wystawa w Toruniu

2026-01-26, 19:40 Iwona Muszytowska-Rzeszotek/Redakcja

Wystawa „Poczekam aż zaśniesz...” / fot. Iwona Muszytowska-Rzeszotek

Wystawa „Poczekam aż zaśniesz...” to nowa propozycja Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu. Autorką zdjęć jest Oliwia Stępień.

Ta wystawa to osobista opowieść o emocjach, które wymagają czasu, ciszy i uważności, aby mogły zostać dostrzeżone i nazwane. Oliwia Stępień, autorka fotografii koncentruje się na doświadczeniach, traktując obraz jako narzędzie pracy z trudnymi uczuciami oraz ich transformacji w formę wizualną. Interesuje ją fotografia intymna i introspektywna, skupiona na wewnętrznym świecie człowieka — jego wrażliwości, napięciach i stanach przejściowych. Każde zdjęcie jest niejako zaaranżowane i przemyślane.



Oliwia Stępień nie jest zawodową fotografką. Możliwość przygotowania wystawy w Wozowni wygrała - jest laureatką głównej nagrody marszałka województwa kujawsko-pomorskiego w konkursie fotograficznym Autoportret.



- Po prostu wykonuje zdjęcia dla siebie, dla przyjemności, trochę też po to, żeby radzić sobie z trudnymi emocjami. Zawodowo pani Oliwia jest położną, pracuje w szpitalu, ma bardzo dużą styczność z przeróżnymi ludzkimi historiami. Fotografowanie to jej metoda na to, żeby trudne emocje odreagować. Tematem prac pani Oliwii są wewnętrzne, bardzo intymne ludzkie przeżycia, nie do końca określone. Pani Oliwia swoich prac nie tytułuje. Zaznacza, że robi to specjalnie, aby nie narzucać interpretacji odbiorcy - mówi Anna Kacperska z Wozowni.



