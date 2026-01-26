To opowieść o emocjach, które wymagają czasu, ciszy i uważności. Nowa wystawa w Toruniu

2026-01-26, 19:40  Iwona Muszytowska-Rzeszotek/Redakcja
Wystawa „Poczekam aż zaśniesz...” / fot. Iwona Muszytowska-Rzeszotek

Wystawa „Poczekam aż zaśniesz...” / fot. Iwona Muszytowska-Rzeszotek

Wystawa „Poczekam aż zaśniesz...” to nowa propozycja Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu. Autorką zdjęć jest Oliwia Stępień.

Ta wystawa to osobista opowieść o emocjach, które wymagają czasu, ciszy i uważności, aby mogły zostać dostrzeżone i nazwane. Oliwia Stępień, autorka fotografii koncentruje się na doświadczeniach, traktując obraz jako narzędzie pracy z trudnymi uczuciami oraz ich transformacji w formę wizualną. Interesuje ją fotografia intymna i introspektywna, skupiona na wewnętrznym świecie człowieka — jego wrażliwości, napięciach i stanach przejściowych. Każde zdjęcie jest niejako zaaranżowane i przemyślane.

Oliwia Stępień nie jest zawodową fotografką. Możliwość przygotowania wystawy w Wozowni wygrała - jest laureatką głównej nagrody marszałka województwa kujawsko-pomorskiego w konkursie fotograficznym Autoportret.

- Po prostu wykonuje zdjęcia dla siebie, dla przyjemności, trochę też po to, żeby radzić sobie z trudnymi emocjami. Zawodowo pani Oliwia jest położną, pracuje w szpitalu, ma bardzo dużą styczność z przeróżnymi ludzkimi historiami. Fotografowanie to jej metoda na to, żeby trudne emocje odreagować. Tematem prac pani Oliwii są wewnętrzne, bardzo intymne ludzkie przeżycia, nie do końca określone. Pani Oliwia swoich prac nie tytułuje. Zaznacza, że robi to specjalnie, aby nie narzucać interpretacji odbiorcy - mówi Anna Kacperska z Wozowni.

Więcej w relacji Iwony Muszytowskiej-Rzeszotek.

Relacja Iwony Muszytowskiej-Rzeszotek

Toruń
Wystawa „Poczekam aż zaśniesz...” / fot. Iwona Muszytowska-Rzeszotek Wystawa „Poczekam aż zaśniesz...” / fot. Iwona Muszytowska-Rzeszotek Wystawa „Poczekam aż zaśniesz...” / fot. Iwona Muszytowska-Rzeszotek

Region

To miała być pewna inwestycja w kryptowaluty. Seniorka straciła wszystko, co miała

To miała być pewna inwestycja w kryptowaluty. Seniorka straciła wszystko, co miała

2026-01-26, 21:30
Wypadki, zamarznięta sieć trakcyjna, zamknięte szkoły. Ciężki dzień w regionie - aktualizacja [zdjęcia, wideo]

Wypadki, zamarznięta sieć trakcyjna, zamknięte szkoły. Ciężki dzień w regionie - aktualizacja [zdjęcia, wideo]

2026-01-26, 20:40
Wiedza o Żydach z regionu jest wśród mieszkańców nikła. Wystawa ma to zmienić [zdjęcia]

„Wiedza o Żydach z regionu jest wśród mieszkańców nikła". Wystawa ma to zmienić [zdjęcia]

2026-01-26, 19:00
Młodzi z regionu usłyszeli, że transplantacja to dar - od specjalistów i pięściarza Przemka Salety

Młodzi z regionu usłyszeli, że transplantacja to dar - od specjalistów i pięściarza Przemka Salety

2026-01-26, 17:20
Pracowniczki Sanepidu z niestandardowym apelem do każdej z kobiet: Bądź dla siebie ważna

Pracowniczki Sanepidu z niestandardowym apelem do każdej z kobiet: „Bądź dla siebie ważna”

2026-01-26, 16:30
Co z basenami w Ciechocinku Jest pomysł, ale deficyt ma sięgać miliona złotych rocznie

Co z basenami w Ciechocinku? Jest pomysł, ale deficyt ma sięgać miliona złotych rocznie

2026-01-26, 15:40
Oddają krew, a w zamian dostają satysfakcję i euforię. Akcja policjantów z Grudziądza

Oddają krew, a w zamian dostają satysfakcję i euforię. Akcja policjantów z Grudziądza

2026-01-26, 14:00
Grudziądz ma bazę pełną sprzętu na wypadek kataklizmu. Magazyn jest już otwarty [zdjęcia]

Grudziądz ma bazę pełną sprzętu na wypadek kataklizmu. Magazyn jest już otwarty [zdjęcia]

2026-01-26, 12:14
Cisza pilnie poszukiwana Szkoły kupują dla uczniów dźwiękoszczelne kabiny

Cisza pilnie poszukiwana! Szkoły kupują dla uczniów dźwiękoszczelne kabiny

2026-01-26, 10:00

Najczęściej czytane

Archiwum

styczeń 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930310102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę