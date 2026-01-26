„Wiedza o Żydach z regionu jest wśród mieszkańców nikła". Wystawa ma to zmienić [zdjęcia]

2026-01-26, 19:00 Iwona Muszytowska-Rzeszotek/Redakcja

„Dziedzictwo społeczności żydowskich w województwie kujawsko-pomorskim” to temat nowej wystawy plenerowej oraz publikacji Muzeum Etnograficznego w Toruniu/ fot. Iwona Muszytowska-Rzeszotek

„Dziedzictwo społeczności żydowskich w województwie kujawsko-pomorskim”. Wystawa jest do obejrzenia w Toruniu, ale najpewniej wkrótce ruszy w podróż po regionie.

„Dziedzictwo społeczności żydowskich w województwie kujawsko-pomorskim” to temat nowej wystawy plenerowej oraz publikacji Muzeum Etnograficznego w Toruniu. Wspomniane dziedzictwo prezentowane jest poprzez historię poszczególnych gmin, między innymi Ciechocinka, Radziejowa, Barcina czy Nieszawy, a także poprzez sylwetki postaci szczególnie ważnych dla lokalnej społeczności.



Możemy zobaczyć zdjęcia i dokumenty. Etnolodzy zebrali je dzięki wielomiesięcznym kwerendom w muzeach, archiwach oraz przeszukaniu prywatnych zbiorów.



- Od dawna uważaliśmy, że jest to temat, który powinniśmy jako Muzeum Etnograficzne podjąć, dlatego że dla nas, etnologów to jest naturalne, żeby zajmować się w kontekście przeszłości także mniejszościami etnicznymi czy religijnymi, a wiedza na ten temat wśród mieszkańców województwa jest bardzo nikła - mówi Hubert Czachowski, dyrektor Muzeum Etnograficznego w Toruniu. - Dlatego zrobiliśmy wystawę plenerową, mamy nadzieję, że będzie krążyła po województwie - dodaje.



Justyna Słomska-Nowak z Muzeum Etnograficznego, pracując nad wystawą, opracowywała informacje na temat Żydów mieszkających na Kujawach.



- Zajmowałam się więc tymi miejscowościami, które były najliczniej zamieszkiwane przez społeczność żydowską, bardzo zróżnicowaną społeczność żydowską, dlatego że mówimy zarówno o warstwach najbogatszych, niezwykle majętnych posiadaczy, fabrykantów, właścicieli portów, właścicieli fabryk, ale też i o zwykłych sklepikarzach i biedocie żydowskiej. Tak wyglądały społeczności Włocławka, Izbicy Kujawskiej, Kowala, Lubrańca, Służewa, Aleksandrowa Kujawskiego - mówi Justyna Słomska-Nowak.

Ekspozycja pokazuje też konkretne postaci, wywodzące się z naszego regionu.

Wystawa plenerowa dostępna jest na dziedzińcu przy Arsenale w godzinach otwarcia Muzeum Etnograficznego w Toruniu.

Oglądać ją można do 31 maja.