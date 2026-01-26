Wypadki, zamarznięta sieć trakcyjna, zamknięte szkoły, wszędzie lód! Ciężki dzień w regionie [zdjęcia, wideo]

2026-01-26, 14:12  Redakcja/Tatiana Adonis/Michał Zaręba
Wypadek w powiecie radziejowskim/ fot. KPP Radziejów

Wypadek w powiecie radziejowskim/ fot. KPP Radziejów

Drogi i chodniki pokryte są lodem. Zamarzają sieci trakcyjne - kolejowa i tramwajowa, jest problem z dojazdem uczniów do szkół. Niżej relacjonujemy zimowe usterki na Kujawach i Pomorzu.

  • Przed godz. 9:00 w powiecie grudziądzkim przewrócił się autobus - zdjęcia niżej. Było też zderzenie dwóch busów na wylocie ze Śliwic w stronę Czerska. Droga jest zablokowana. Dziewięć osób zostało poszkodowanych i trafiło do szpitali. Dwie osoby są w stanie ciężkim (uraz kręgosłupa i głowy). - zdjęcia niżej.
  • W Mierucinku w powiecie mogileńskim bus wpadł do rowu.
  • Jedna osoba została poszkodowana w zderzeniu dwóch samochodów osobowych w Jeżewie, w powiecie świeckim. W tym samym powiecie, w Serocku zderzyły się dwie osobówki. W tym zdarzeniu nikt nie ucierpiał.
  • Dwie ciężarówki wpadły do przydrożnego rowu - doszło do tego w miejscowości Rudzk Mały, w powiecie radziejowskim oraz w miejscowości Sierniki, w powiecie nakielskim.
  • Do poważnego wypadku doszło także w Otorowie pod Bydgoszczą. Zderzyły się dwa samochody osobowe. Poszkodowane zostały trzy osoby. Aby wydostać kierowcę jednego z rozbitych pojazdów, strażacy musieli użyć specjalistycznego sprzętu hydraulicznego. - zdjęcia niżej
  • Awaria sieci trakcyjnej na stacji Bydgoszcz Główna. Pasażerowie muszą liczyć się z utrudnieniami. Mogą wystąpić opóźnienia w kursowaniu pociągów. Wiadomo, że został odwołany pociąg InterCity „Kujawiak” relacji Bydgoszcz Główna – Lublin Główny. Podróżnym umożliwiono przejazd innymi składami.
  • W związku z alertami IMGW dotyczącymi marznących opadów deszczu w całym kraju występują utrudnienia i opóźnienia pociągów. Przed podróżą warto sprawdzić rozkład jazdy oraz zapoznać się z ewentualnymi zmianami w kursowaniu składów.
  • Trudna sytuacja pogodowa przyczyniła się do odwołania zajęć w ok. 135 kujawsko-pomorskich szkołach.
  • Awaria wodociągowa w Toruniu. Bez wody byli mieszkańcy ulicy Ślusarskiej. Usunięto ją ok. godz. 14. Niżej wideo z miejsca usterki.
  • Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy z powodu pogody odwołuje spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki Mówionej, działającego przy Bibliotece Głównej bydgoskiej WiMBP. Miało się odbyć w poniedziałek, o godz. 16:00.
  • Bydgoska Policja odwołuje wydarzenie pt. „Kręci mnie bezpieczeństwo w zimie” – zimowe działania profilaktyczne w Myślęcinku. Zajęcia dla uczniów były zaplanowane na wtorek 27 stycznia.
  • Grupa Frbus poinformowała, że z trudnymi warunkami drogowymi autobusy linii 401, 403 i 405 mogą być opóźnione albo odwołane, a STBus Bydgoszcz do czasu poprawy stanu drogi zawiesił kursowanie na trasie Nakło - Bydgoszcz przez Potulice.

  • Jak informują radziejowscy policjanci - zablokowana jest gminna droga w miejscowości Dobre Wieś, po tym jak ciężarówka uderzyła w ogrodzenie posesji i stanęła w poprzek jezdni. Miejsce to zabezpieczają policjanci, do czasu usunięcia pojazdu (stan na godz. 14) - zdjęcia niżej.

  • Bydgoscy drogowcy informują o możliwych opóźnieniach w kursowaniu tramwajów w Fordonie. Problemy będą na liniach nr 3, 5, 7, 10 i 11. Zamarza sieć trakcyjna.

O wypadku w Śliwicach mówi Marta Porożyńska z Komendy Powiatowej Policji w Tucholi

wideo: Michał Zaręba

Ulica Ślusarska w Toruniu bez wody/fot. Michał Zaręba Zderzenie dwóch busów na wylocie ze Śliwic w stronę Czerska. Droga jest zablokowana. Dziewięć osób zostało poszkodowanych, w tym troje dzieci/fot. KM PSP Tuchola Ulica Ślusarska w Toruniu bez wody/fot. Michał Zaręba Wypadek w powiecie grudziądzkim/fot. KM PSP Grudziądz Wypadek w powiecie grudziądzkim/fot. KM PSP Grudziądz Wypadek w powiecie grudziądzkim/fot. KM PSP Grudziądz Wypadek w powiecie grudziądzkim/fot. KM PSP Grudziądz Zderzenie dwóch busów na wylocie ze Śliwic w stronę Czerska. Droga jest zablokowana. Dziewięć osób zostało poszkodowanych, w tym troje dzieci/fot. KM PSP Tuchola Zderzenie dwóch busów na wylocie ze Śliwic w stronę Czerska. Droga jest zablokowana. Dziewięć osób zostało poszkodowanych, w tym troje dzieci/fot. KM PSP Tuchola Zderzenie dwóch busów na wylocie ze Śliwic w stronę Czerska. Droga jest zablokowana. Dziewięć osób zostało poszkodowanych, w tym troje dzieci/fot. KM PSP Tuchola Zderzenie dwóch busów na wylocie ze Śliwic w stronę Czerska. Droga jest zablokowana. Dziewięć osób zostało poszkodowanych, w tym troje dzieci/fot. KM PSP Tuchola Zderzenie dwóch busów na wylocie ze Śliwic w stronę Czerska. Droga jest zablokowana. Dziewięć osób zostało poszkodowanych, w tym troje dzieci/fot. KM PSP Tuchola Wypadek w Otorowie pod Bydgoszczą/fot. OSP Solec Kujawski Wypadek w Otorowie pod Bydgoszczą/fot. OSP Solec Kujawski Wypadek w Otorowie pod Bydgoszczą/fot. OSP Solec Kujawski Wypadek w Otorowie pod Bydgoszczą/fot. OSP Solec Kujawski Wypadek w powiecie radziejowskim/ fot. KPP Radziejów Wypadek w powiecie radziejowskim/ fot. KPP Radziejów Wypadek w powiecie radziejowskim/ fot. KPP Radziejów Wypadek w powiecie radziejowskim/ fot. KPP Radziejów Wypadek w powiecie radziejowskim/ fot. KPP Radziejów Wypadek w powiecie radziejowskim/ fot. KPP Radziejów Wypadek w powiecie radziejowskim/ fot. KPP Radziejów Wypadek w powiecie radziejowskim/ fot. KPP Radziejów Wypadek w powiecie radziejowskim/ fot. KPP Radziejów Wypadek w powiecie radziejowskim/ fot. KPP Radziejów Wypadek w powiecie radziejowskim/ fot. KPP Radziejów

