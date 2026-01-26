Edukacja do poprawki! Prof. Roman Leppert ocenia propozycje ministerstwa [„Rozmowa Dnia"]

2026-01-26, 09:02  Agnieszka Marszał/Redakcja
Prof. Roman Leppert/fot. Radosław Łączkowski/archiwum

Prof. Roman Leppert/fot. Radosław Łączkowski/archiwum

Do środy MEN czeka na uwagi i opinie dotyczące projektu podstawy programowej dla wychowania przedszkolnego i szkoły podstawowej. Jedną z kluczowych zmian jest wprowadzenie profilu absolwenta. Krytycznie do tego pomysłu odniósł się prof. Roman Leppert, pedagog z UKW w Bydgoszczy, gość „Rozmowy Dnia" Polskiego Radia PiK.

- To jest reforma, która w punkcie wyjścia przyjęła takie założenie, że chodzi nam o ukształtowanie człowieka opisanego właśnie w tym dokumencie - zauważa prof. Leppert.
- Należę do tej grupy osób, które stoją na stanowisku, że punktem wyjścia powinno być zupełnie inne pytanie. Państwo nie jest od tego, żeby określać, jacy mają być obywatele. Państwo jest od tego, żeby określać, jakim celom służą instytucje, które do życia powołuje. Państwo nakłada na obywateli między innymi obowiązek szkolny, państwo tworzy placówki, które umożliwiają realizację tego obowiązku szkolnego i w związku z tym podstawowe pytanie, przed którym my dzisiaj stajemy, to jest pytanie o to, czym ma być szkoła - mówił gość „Rozmowy Dnia", którą prowadziła Agnieszka Marszał.

Cała rozmowa niżej, pozostałe zamieszczamy: TUTAJ

PR PiK - „Rozmowa Dnia" z prof. Romanem Leppertem

Bydgoszcz

Region

Grudziądz ma bazę pełną sprzętu na wypadek kataklizmu. Magazyn jest już otwarty [zdjęcia]

Grudziądz ma bazę pełną sprzętu na wypadek kataklizmu. Magazyn jest już otwarty [zdjęcia]

2026-01-26, 12:14
Wypadki, opóźnione pociągi, zamknięte szkoły, na chodnikach lód Ciężki dzień w regionie [zdjęcia, wideo]

Wypadki, opóźnione pociągi, zamknięte szkoły, na chodnikach lód! Ciężki dzień w regionie [zdjęcia, wideo]

2026-01-26, 10:12
Cisza pilnie poszukiwana Szkoły kupują dla uczniów dźwiękoszczelne kabiny

Cisza pilnie poszukiwana! Szkoły kupują dla uczniów dźwiękoszczelne kabiny

2026-01-26, 10:00
Toruńskie szprychy zsiadły z rowerów i usiadły do maszyn. Tak pomagają zwierzętom

„Toruńskie szprychy” zsiadły z rowerów i usiadły do maszyn. Tak pomagają zwierzętom!

2026-01-26, 08:30
Kolejny atak lodu w Kujawsko-Pomorskiem Pod Grudziądzem przewrócił się autobus [zdjęcia]

Kolejny atak lodu w Kujawsko-Pomorskiem! Pod Grudziądzem przewrócił się autobus [zdjęcia]

2026-01-26, 08:07
Magda Jasińska, dziennikarka PR PiK, została okrzyknięta Mistrzynią Radiowego Przekazu

Magda Jasińska, dziennikarka PR PiK, została okrzyknięta Mistrzynią Radiowego Przekazu

2026-01-25, 21:00
Bydgoscy drogowcy są już pewni: tramwaje wrócą na Górny Taras w poniedziałek rano

Bydgoscy drogowcy są już pewni: tramwaje wrócą na Górny Taras w poniedziałek rano

2026-01-25, 20:30
Kujawsko-Pomorskie gra z WOŚP Posłuchajcie i obejrzyjcie relacje PR PiK [zdjęcia, wideo]

Kujawsko-Pomorskie gra z WOŚP! Posłuchajcie i obejrzyjcie relacje PR PiK! [zdjęcia, wideo]

2026-01-25, 19:05
Tłumy przed bramą do schroniska Zielone Pole w Ostrowitem. Doda przywiozła budy [zdjęcia]

Tłumy przed bramą do schroniska Zielone Pole w Ostrowitem. Doda przywiozła budy [zdjęcia]

2026-01-25, 18:40

Najczęściej czytane

Archiwum

styczeń 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930310102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę