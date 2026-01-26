Edukacja do poprawki! Prof. Roman Leppert ocenia propozycje ministerstwa [„Rozmowa Dnia"]

2026-01-26, 09:02 Agnieszka Marszał/Redakcja

Prof. Roman Leppert/fot. Radosław Łączkowski/archiwum

Do środy MEN czeka na uwagi i opinie dotyczące projektu podstawy programowej dla wychowania przedszkolnego i szkoły podstawowej. Jedną z kluczowych zmian jest wprowadzenie profilu absolwenta. Krytycznie do tego pomysłu odniósł się prof. Roman Leppert, pedagog z UKW w Bydgoszczy, gość „Rozmowy Dnia" Polskiego Radia PiK.

- To jest reforma, która w punkcie wyjścia przyjęła takie założenie, że chodzi nam o ukształtowanie człowieka opisanego właśnie w tym dokumencie - zauważa prof. Leppert.

- Należę do tej grupy osób, które stoją na stanowisku, że punktem wyjścia powinno być zupełnie inne pytanie. Państwo nie jest od tego, żeby określać, jacy mają być obywatele. Państwo jest od tego, żeby określać, jakim celom służą instytucje, które do życia powołuje. Państwo nakłada na obywateli między innymi obowiązek szkolny, państwo tworzy placówki, które umożliwiają realizację tego obowiązku szkolnego i w związku z tym podstawowe pytanie, przed którym my dzisiaj stajemy, to jest pytanie o to, czym ma być szkoła - mówił gość „Rozmowy Dnia", którą prowadziła Agnieszka Marszał.



Cała rozmowa niżej, pozostałe zamieszczamy: TUTAJ