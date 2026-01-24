Protest w Inowrocławiu. Powiedzieli „nie" umowie z Mercosur

2026-01-24, 19:32 Marcin Glapiak / Redakcja

Protest przed siedzibą ARiMR w Inowrocławiu. / Fot. Marcin Glapiak

Pod siedzibą biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kilkadziesiąt osób wyraziło swój sprzeciw wobec Umowy Unii Europejskiej z krajami Mercosur.

- Chcą na siłę wysyłać do naszego kraju mięso, produkty spożywcze, antybiotykowe... Chcemy pokazać rządzącym, że nie ma naszej zgody na umowę z Mercosur - mówili rolnicy. - Jeśli dziś będziemy milczeć w sprawie umowy z Mercosur, umowy, która oddaje nasze bezpieczeństwo żywnościowe w cudze ręce, jutro konsekwencje poniosą nasze dzieci i ich rodziny.



W proteście wzięli udział lokalni przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, Gazety Polskiej i Ruchu Narodowego.



Mercosur to najsilniejsza organizacja gospodarcza w Ameryce Południowej. Rolnicy obawiają się zalewu polskiego rynku produktami, które mogą być tańsze i gorsze jakościowo.