Stefanowy Stok w Myślęcinku otwarty. Mieszkańcy regionu czekali na to tygodniami

2026-01-22, 22:00 Agata Raczek/Redakcja

22 stycznia Stefanowy Stok w Myślęcinku został udostępniony narciarzom/ Fot. Agata Raczek

W końcu dopisała pogoda - jest mroźnie, ale niezbyt wilgotno. Trzy armatki były potrzebne, by naśnieżyć Stefanowy Stok, a godziny pracy pracowników LPKiW w Myślęcinku można liczyć w setkach. Udało się - pierwsi narciarze już tam zjeżdżali.

Stefanowy Stok w bydgoskim Myślęcinku znów otwarty i od razu przyciągnął spragnionych zimowych emocji. Dla części rodzin to był pomysł na niecodzienne świętowanie Dnia Babci i Dziadka.



- Tutaj pierwszy raz jeździmy, ale bardzo przyjemnie dzisiaj jest. Spokojnie, niewielu ludzi, nie ma kolejek do wyciągu. Bardzo przyjemne warunki - relacjonowali narciarze spotkani na stoku kilka godzin po otwarciu.





Po czterech dobach intensywnego naśnieżania udało się uruchomić stok - cieszy się Jakub Mikowski, jego kierownik. Narzekać można jedynie z powodu braku wypożyczalni sprzętu.





- Na naszej stronie facebookowej podajemy miejsca, które wypożyczają sprzęt na terenie Bydgoszczy. Mamy za to miejsce, gdzie można wypić ciepłą herbatę, zjeść posiłek - to tuż przed stokiem, na terenie pola do minigolfa. Zapraszamy też na bezpłatny tor saneczkowy - mówi Jakub Mikowski.







Stefanowy Stok w Myślęcinku: godziny otwarcia



Stefanowy Stok czynny jest od poniedziałku do piątku od godz. 12 do 22, w soboty i w niedziele od godz. 10 do 22.

Kasy czynne są do godz. 20.

W piątek, 23 stycznia wyjątkowo stok będzie czynny prawdopodobnie od 17. z powodu prac serwisowych Enei.