Stefanowy Stok w Myślęcinku otwarty. Mieszkańcy regionu czekali na to tygodniami
W końcu dopisała pogoda - jest mroźnie, ale niezbyt wilgotno. Trzy armatki były potrzebne, by naśnieżyć Stefanowy Stok, a godziny pracy pracowników LPKiW w Myślęcinku można liczyć w setkach. Udało się - pierwsi narciarze już tam zjeżdżali.
Stefanowy Stok w bydgoskim Myślęcinku znów otwarty i od razu przyciągnął spragnionych zimowych emocji. Dla części rodzin to był pomysł na niecodzienne świętowanie Dnia Babci i Dziadka.
- Tutaj pierwszy raz jeździmy, ale bardzo przyjemnie dzisiaj jest. Spokojnie, niewielu ludzi, nie ma kolejek do wyciągu. Bardzo przyjemne warunki - relacjonowali narciarze spotkani na stoku kilka godzin po otwarciu.
Stefanowy Stok w Myślęcinku: godziny otwarcia
- Stefanowy Stok czynny jest od poniedziałku do piątku od godz. 12 do 22, w soboty i w niedziele od godz. 10 do 22.
- Kasy czynne są do godz. 20.
- W piątek, 23 stycznia wyjątkowo stok będzie czynny prawdopodobnie od 17. z powodu prac serwisowych Enei.