Awaria wodociągów w Toruniu i Inowrocławiu. Część mieszkańców bez wody

2026-01-22, 11:01 Redakcja

Do awarii doszło na ulicy Żwirki Wigury na wysokości ulicy Lotników. / Fot. Toruńskie Wodociągi

W Toruniu usterkę zlokalizowano przy ul. Żwirki i Wigury na wysokości ul. Lotników. Na miejscu pracują służby Toruńskich Wodociągów.

- Może być problem z podstawieniem beczkowozu, ponieważ mamy temperatury ujemne i woda zamarza nawet w wykopie podczas usuwania awarii - mówi Władysław Majewski, prezes Toruńskich Wodociągów. - Usterkę postaramy się usunąć jak najszybciej.



Wyłączenie dostaw wody, w celu usunięcia awarii, dotyczy budynków od ul. Grudziądzkiej do posesji przy ul. Żwirki i Wigury 73.



Awarie wodociągowe nękają także Inowrocław. Przed południem wody nie mieli mieszkańcy ul. Szymborskiej. Tymczasem trwa usuwanie skutków pęknięcia rudy kanalizacyjnej przy ul. Studziennej. Jak udało nam się dowiedzieć w tym miejscu prace naprawcze mogą potrwać do godziny 15. Mieszkańcy ulicy Studziennej do tego czasu muszą się liczyć z brakiem wody w kranach