„Niech żyje Bydgoszcz!" Uczczono 106. rocznicę powrotu miasta do Macierzy [zdjęcia]

Główne uroczystości upamiętniające jedną z najważniejszych dat w historii miasta odbyły się na Starym Rynku/fot. Agata Raczek
Główne uroczystości upamiętniające jedną z najważniejszych dat w historii miasta odbyły się na Starym Rynku. Powtarzały się zdania, że kluczowa na drodze do wolności była pamięć mieszkańców o ich korzeniach.
- Stojąc w tym historycznym miejscu, z wielką wdzięcznością przywołujemy dziś w pamięci tych, którzy walczyli o naszą wolność, ale także naszych rodaków, którzy nie zapomnieli o swoich korzeniach mimo lat zaborów - mówił zastępca prezydenta Bydgoszczy, Mirosław Kozłowicz.
- Powrót do Macierzy nie był końcem historii. Był jej nowym rozdziałem, rozdziałem, który trwa do dziś i który zobowiązuje nas do troski o państwo, o region i lokalną wspólnotę - mówił wicewojewoda kujawsko-pomorski, Piotr Hemmerling.
- Wierzę, że pamiętając o historii naszego miasta, czasami trudnej i bolesnej, ale i dającej wiele powodów do dumy, winniśmy wyciągnąć z niej wnioski, podobnie jak ze słów Norwida, że budując ład oparty przede wszystkim na współpracy, a także na zaangażowaniu najszerszych kręgów mieszkańców miasta w to nasze wspólne dzieło: budowanie zwartymi siłami, o czym marzył Jan Maciaszek, ku użytkowi obecnych i przyszłych pokoleń Bydgoszczan. Niech żyje Bydgoszcz! - to słowa wicemarszałka województwa, Zbigniewa Ostrowskiego.
Obchody 106. rocznicy powrotu Bydgoszczy do Polski rozpoczęły się już w nocy (z 19 na 20 stycznia). Wtedy harcerze ze Zrzeszenia Harcerskiego Piąta.PL złożyli kwiaty i zapalili znicze m.in. pod tablicami „Ojców polskiej Niepodległości”. Natomiast dziś o 11:00 zastępca prezydenta Bydgoszczy, Mirosław Kozłowicz, złożył kwiaty na Cmentarzu Bohaterów Bydgoszczy. Kwiaty złożone zostały również na Starym Rynku. W ramach obchodów rocznicowych w piątek, 23 stycznia, na Barce Lemara odbędzie się potańcówka retro „Styczniowa Zabawa na Maksa”.
Za datę powrotu Bydgoszczy do macierzy przyjmuje się 20 stycznia 1920 r. Tego dnia wkroczyło do miasta Wojsko Polskie. Jako pierwsi pojawili się saperzy dowodzeni przez ppłk. Witolda Butlera. Witano ich na rogatkach miasta. Pochód ulicami miasta na Stary Rynek przerodził się w patriotyczną manifestację.
Po pierwszych oddziałach łącznikowych wkroczył do Bydgoszczy 6. pułk strzelców wielkopolskich pod dowództwem mjr. Bernarda Śliwińskiego.
Dzień wcześniej w ratuszu odbyło się formalne przekazanie władzy polskiemu prezydentowi komisarycznemu Janowi Maciaszkowi przez niemieckiego burmistrza Hugo Wolffa.
W 100. rocznicę (w 2020 roku) odzyskania niepodległości na murach budynków w centrum Bydgoszczy odsłonięto tablice upamiętniające bohaterów wolności: marszałka Józefa Piłsudskiego, Wojciecha Korfantego, Romana Dmowskiego i gen. Józefa Hallera oraz gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego. Tablica gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego zawisła na ścianie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy Starym Rynku.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę