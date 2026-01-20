Jest wyrok po wypadku na Rondzie Inowrocławskim w Bydgoszczy. Zginęła tam 12-letnia Wiktoria

2026-01-20, 14:20  Tatiana Adonis/Redakcja
Sąd uniewinnił Romana Sarneckiego (mężczyzna zgodził się na publikację swoich danych) od zarzucanych mu czynów/ Fot. Tatiana Adonis

Sąd uniewinnił Romana Sarneckiego (mężczyzna zgodził się na publikację swoich danych) od zarzucanych mu czynów/ Fot. Tatiana Adonis

Sąd orzekł, że sprawca był tylko jeden i skazał go na rok bezwzględnego więzienia. Drugi z kierowców, biorących udział w tragicznym zdarzeniu na Rondzie Inowrocławskim w Bydgoszczy sprzed niemal pięciu lat, został uniewinniony.

Sąd uniewinnił Romana Sarneckiego (mężczyzna zgodził się na publikację swoich danych) od zarzucanych mu czynów, a Ryszarda M. uznał za jedynego sprawcę zdarzenia i wymierzył mu karę roku bezwzględnego pozbawienia wolności. Zwiększył także nawiązkę, jaką mężczyzna musi zapłacić rodzicom zmarłej Wiktorii z 10 do 25 tys. zł.

Przypomnijmy: do wypadku doszło 14 czerwca 2021 roku. 12-letnia Wiktoria szła tego dnia rano do szkoły. Na Rondzie Inowrocławskim - w wyniku kolizji - jedno z aut wjechało na chodnik i uderzyło w słup sygnalizacji, który spadł na osoby stojące na przejściu dla pieszych. Dziewczynka zginęła na miejscu, a 83-letni mężczyzna trafił do szpitala.

W lutym 2023 roku sąd pierwszej instancji uznał, że obaj kierowcy przyczynili się do wypadku i skazał ich na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata oraz orzekł roczny zakaz prowadzenia pojazdów. We wtorek, 20 stycznia sąd drugiej instancji zmienił tamto orzeczenie.

Bydgoszcz

Region

Porwanie w Bydgoszczy. Wyciągnęli 19-latka z auta i wrzucili do bagażnika [wideo]

Porwanie w Bydgoszczy. Wyciągnęli 19-latka z auta i wrzucili do bagażnika [wideo]

2026-01-20, 13:40
W Kujawsko-Pomorskiem mocno spadła jakość powietrza. Jest ostrzeżenie

W Kujawsko-Pomorskiem mocno spadła jakość powietrza. Jest ostrzeżenie

2026-01-20, 13:00
Dziedzictwo lat 70. odchodzi w niepamięć. Jest apel w sprawie Łabędzia z Myślęcinka [zdjęcia]

„Dziedzictwo lat 70. odchodzi w niepamięć”. Jest apel w sprawie Łabędzia z Myślęcinka [zdjęcia]

2026-01-20, 12:10
Chciał zarobić, a stracił wszystko. Bydgoszczanin wierzył, że inwestuje w akcje Orlenu

Chciał zarobić, a stracił wszystko. Bydgoszczanin wierzył, że inwestuje w akcje Orlenu

2026-01-20, 11:10
Strażacy, policjanci i członkowie specjalnej grupy szukali nocą dwóch mężczyzn. Jeden nie przeżył

Strażacy, policjanci i członkowie specjalnej grupy szukali nocą dwóch mężczyzn. Jeden nie przeżył

2026-01-20, 10:30
Nie gryzie w gardło, nie szczypie w oczy. Usypia. Jak uratować się przed czadem [Rozmowa Dnia]

Nie gryzie w gardło, nie szczypie w oczy. Usypia. Jak uratować się przed czadem? [Rozmowa Dnia]

2026-01-20, 09:16
Budują dwie ulice, które poprowadzą do nowego kampusu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy

Budują dwie ulice, które poprowadzą do nowego kampusu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy

2026-01-20, 07:55
Gogle VR i laptopy dla uczniów. 110 szkół w regionie otrzyma nowoczesne urządzenia

Gogle VR i laptopy dla uczniów. 110 szkół w regionie otrzyma nowoczesne urządzenia

2026-01-20, 06:52
Celnicy z Bydgoszczy znaleźli pięć gołębi skalnych zalanych żywicą. Preparaty przyleciały z Chin

Celnicy z Bydgoszczy znaleźli pięć gołębi skalnych zalanych żywicą. Preparaty przyleciały z Chin

2026-01-19, 21:00

Najczęściej czytane

Archiwum

styczeń 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930310102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę