Anna Seniuk i Przemysław Bluszcz w rolach głównych. Premiera audiodokumentu PR PiK „Tu się nie płacze”!

2026-01-20, 10:00  Żaneta Walentyn, Michał Słobodzian/Redakcja
Anna Seniuk podczas nagrań w studiu Polskiego Radia w Warszawie/fot. Izabela Langner

Anna Seniuk podczas nagrań w studiu Polskiego Radia w Warszawie/fot. Izabela Langner

Premierowy audiodokument pt. „Tu się nie płacze”, zrealizowany przez dziennikarzy PR PiK Żanetę Walentyn i Michała Słobodziana, będzie miał premierę na naszej antenie we wtorek (27 stycznia), w rocznicę wyzwolenia Auschwitz.

Czy muzyka może zabijać? Czy najszlachetniejsza z Muz może nieść śmierć? Dlaczego Beethoven był ulubionym kompozytorem Hitlera? Dlaczego w obozach torturowano i zabijano ludzi w rytmie marsza?

Oboje grali w obozowych orkiestrach
On był bydgoszczaninem, ona lwowianką. On uczył gry na altówce i komponował, ona skończyła konserwatorium i grała na skrzypcach. Nigdy się nie poznali, a mimo to ich losy splotła muzyka w nieludzkim czasie i w nieludzkim miejscu. Ona grała w orkiestrze obozowej w Birkenau, on w lagerkapeli w Auschwitz.

Józef Kropiński i Helena Dunicz-Niwińska to bohaterowie audiodokumentu Żanety Walentyn i Michała Słobodziana pt. „Tu się nie płacze". W rolach głównych wystąpią: Anna Seniuk i Przemysław Bluszcz.

Skrzypaczka z Auschwitz
Anna Seniuk to wybitna aktorka teatralna i filmowa, od ponad 20 lat związana z Teatrem Narodowym w Warszawie, profesor warszawskiej Akademii Teatralnej. Grała w spektaklach najwybitniejszych polskich reżyserów: Zygmunta Hübnera, Konrada Swinarskiego, Jerzego Jarockiego czy Kazimierza Dejmka. Z powodzeniem grała postaci z dramatów Antoniego Czechowa, Sławomira Mrożka czy Aleksandra Fredry. Zagrała w wielu znakomitych filmach, między innymi w „Pannach z Wilka” Andrzeja Wajdy czy „Konopielce” Witolda Leszczyńskiego. Serca widzów podbiła rolą Magdy Karwowskiej w serialu „Czterdziestolatek” Jerzego Gruzy. Ma na koncie setki ról w Teatrze Telewizji i w Teatrze Polskiego Radia. W dokumencie Żanety Walentyn i Michała Słobodziana wcieliła się w rolę skrzypaczki z Auschwitz – Birkenau Heleny Dunicz – Niwińskiej.

Obozowy skrzypek
Przemysław Bluszcz to również wybitny aktor teatralny i filmowy, od 2009 roku związany z warszawskim Teatrem Ateneum. Grał między innymi w spektaklach Jana Klaty, Jacka Głomba, czy Marka Fiedora. Za swoje role teatralne był wielokrotnie nagradzany. Widzowie znają go także z wielu filmów kryminalnych i wojennych, między innymi z „Czasu Honoru”, „Odwróconych”, „Szadzi” czy „Informacji zwrotnej”. Przemysław Bluszcz ma na swoim koncie wiele audiobooków i ról w słuchowiskach Teatru Polskiego Radia. W dokumencie Żanety Walentyn i Michała Słobodziana wcielił się w rolę skrzypka i kompozytora Józefa Kropińskiego, więźnia obozów Auschwitz i Buchenwald.

Muzykę do słuchowiska skomponowali Kamil Bździan i Dorota Demidowicz. Wykorzystano w nim także utwory Józefa Kropińskiego. Kto jeszcze był zaangażowany w powstawanie dokumentu - poinformujemy jeszcze w tym tygodniu na antenie PR PiK, na naszym portalu, w radiowej aplikacji i w social mediach w PR PiK.

Premiera audiodokumentu „Tu się nie płacze” na antenie Polskiego Radia PiK – we wtorek (27 stycznia) po godz. 17.00.Bardzo polecamy!

Anna Seniuk podczas nagrań w studiu Polskiego Radia w Warszawie/fot. Izabela Langner Anna Seniuk podczas nagrań w studiu Polskiego Radia w Warszawie/fot. Izabela Langner Przemysław Bluszcz podczas nagrań w studiu Polskiego Radia w Warszawie/fot. Izabela Langner Przemysław Bluszcz podczas nagrań w studiu Polskiego Radia w Warszawie/fot. Izabela Langner Żaneta Walentyn podczas nagrań w studiu Polskiego Radia w Warszawie/fot. Izabela Langner Anna Seniuk podczas nagrań w studiu Polskiego Radia w Warszawie/fot. Izabela Langner Michał Słobodzian podczas nagrań w Polskim Radiu w Warszawie/fot. Izabela Langner

