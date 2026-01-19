Jaka jest skala dezinformacji medycznej? Gościem „Rozmowy Dnia" był dr Szymon Suwała, „pogromca mitów"

2026-01-19, 09:00  Maciej Wilkowski / Redakcja
Dr Szymon Suwała w studiu Polskiego Radia PiK. / Fot. Izabela Langner

O teoriach spiskowych w medycynie i ich pochodzeniu, Maciej Wilkowski rozmawiał z bydgoskim specjalistą m.in w dziedzinie endokrynologii, diabetologii i leczenia otyłości.

- Przekonanych nie trzeba przekonywać, tych którzy nie chcą rozmawiać na argumenty, przekonać się nie da - mówił w „Rozmowie Dnia" Polskiego Radia PiK dr Szymon Suwała. Bydgoski lekarz mówił o skali medycznej dezinformacji i różnych sposobach walki z nią.

- Dezinformatorzy mają ogromną siłę przebicia. Jest ich dużo i wciąż działają. Już na studiach zauważyłem jak ogromna jest dezinformacja i jak łatwo pacjenci są podatni na manipulację - mówi lekarz. - Po co walczę z mitami? Aby pomóc pacjentom. Na co dzień działam przez media społecznościowe oraz w swoim gabinecie rozmawiając z pacjentami.

Jego zdaniem najważniejsze jest dotarcie do tych, którzy mają wątpliwości. W „Rozmowie Dnia" dr Szymon Suwała mówił też sporo o leczeniu otyłości, którą nazywa „pandemią dzisiejszych czasów".


Cała „Rozmowa Dnia" do wysłuchania poniżej.

Więcej „Rozmów Dnia" TUTAJ.

Rozmowa Dnia PR PiK - dr Szymon Suwała

Maciej Wilkowski oraz dr Szymon Suwała. / Fot. Izabela Langner

