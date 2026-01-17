Dobra zabawa i szczytny cel. Czas na Marszałkowski Bal Dobroczynny w Toruniu [wideo, zdjęcia]

Marszałkowski Bal Dobroczynny/fot. Monika Kaczyńska
520 osób bawi się w toruńskich Jordankach na XIV Marszałkowskim Balu Dobroczynnym. Dochód w imprezy zostanie w tym roku przekazany do Stowarzyszenia Serce Torunia, Fundacji Trisomiaki z Łochowa i Specjalnego Ośrodka Wychowawczego sióstr orionistek we Włocławku.
- Jak zwykle liczymy na szczodrość naszych gości - podkreślał przed rozpoczęciem balu marszałek Piotr Całbecki. - Mam nadzieję, że w tym roku, podobnie jak w zeszłym, pobijemy rekord, ale nie ma co zapeszać. Najważniejsza jest jednak wspólna, fajna zabawa. Mamy wiele przepięknych przedmiotów do licytacji, do wygrania, więc mam nadzieję, że wszyscy wyjdą zadowoleni.
- Na co chcemy przeznaczyć pieniądze? Na samochód transportowy z najazdem dla wózków inwalidzkich, o którym marzymy od dawna. Chcemy przewozić osoby w kryzysie bezdomności, odciążyć nieco system i dojeżdżać z podopiecznymi bezpośrednio do szpitali. Osoby bezdomne żyją w różnych miejscach, często są to lasy, różne bunkry, więc duży samochód ułatwi nam działanie, szczególnie zimą. Kolejny cel to przewożenie żywności do Sercowni - mówi Sylwia Łukasiak z Serca Torunia.
Na balu bawią się m.in. aktorki Katarzyna Figura i Ewa Kasprzyk, pisarz Robert Małecki oraz lekkoatleta Piotr Lisek.
Prawie 4 miliony złotych udało się uzbierać przez ostatnie 13. edycji. Ważna część wydarzenia to licytacja - w ubiegłym roku nabywcę znalazł między innymi obraz wykorzystany w filmie „Chłopi”.
