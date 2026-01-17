Gdzie jest 15-letni Krystian Wojciechowski? Szuka go rodzina z pomocą policji
Chłopak opuścił szkołę przy ul. Czarneckiego w Grudziądzu w piątek, 16 stycznia i od tego czasu nie nawiązał kontaktu z bliskimi. Ostatni raz był widziany w pociągu relacji Grudziądz – Brodnica.
Rysopis: wzrost około 186 cm, szczupła budowa ciała, włosy ciemne, koloru brązowego, oczy niebieskie.
W dniu zniknięcia ubrany był w czarne spodnie dresowe, czarną kurtkę z kapturem, czarny plecak sportowy Nike.
Osoby, które posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu zaginionego, proszone są o pilny kontakt z Policją pod numerami: 47 75 45 221, 47 75 45 222, 47 75 45 279 lub pod numerem alarmowym 112.
Każda informacja może być bardzo ważna.