Gdzie jest 15-letni Krystian Wojciechowski? Szuka go rodzina z pomocą policji

2026-01-17, 13:10 Redakcja

Zaginął Krystian Wojciechowski/fot. Policja Grudziądz

Chłopak opuścił szkołę przy ul. Czarneckiego w Grudziądzu w piątek, 16 stycznia i od tego czasu nie nawiązał kontaktu z bliskimi. Ostatni raz był widziany w pociągu relacji Grudziądz – Brodnica.

Rysopis: wzrost około 186 cm, szczupła budowa ciała, włosy ciemne, koloru brązowego, oczy niebieskie.

W dniu zniknięcia ubrany był w czarne spodnie dresowe, czarną kurtkę z kapturem, czarny plecak sportowy Nike.

Osoby, które posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu zaginionego, proszone są o pilny kontakt z Policją pod numerami: 47 75 45 221, 47 75 45 222, 47 75 45 279 lub pod numerem alarmowym 112.

Każda informacja może być bardzo ważna.