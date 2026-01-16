Szef MSZ w PR PiK: Nie wiem, czy przejęcie Grenlandii w ogóle jest możliwe [Rozmowa Dnia]

2026-01-16, 08:58  Agnieszka Marszał/Redakcja
Wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski/fot. Radek Pietruszka, PAP

„Jakakolwiek inna opcja niż Grenlandia w rękach Stanów Zjednoczonych jest nie do przyjęcia” - napisał w mediach społecznościowych Donald Trump. - Nie wiem czy przejęcie Grenlandii w ogóle jest możliwe – tak działania prezydenta USA komentował w „Rozmowie Dnia” Radosław Sikorski, wicepremier i szef MSZ.

- Nie wiem, czy Grenlandię można po prostu przejąć – mówił w PR PiK szef MSZ. - Jak na razie obowiązuje tam konstytucja duńska i umowy między Danią a Grenlandią, zgodnie z którymi Grenlandczycy mają prawo zażądać referendum. Mają prawo się usamodzielnić i wtedy dokonywać swoich wyborów. Stany Zjednoczone mają tzw. „wolność operacyjną". Na Grenlandii kiedyś miały wiele baz - do 15 tys. żołnierzy. Dzisiaj mają 150, ale to jest decyzja Stanów Zjednoczonych.

Cała rozmowa poniżej.

